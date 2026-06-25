La terza giornata del Gruppo A del Mondiale 2026 emette i suoi verdetti definitivi. Il Messico conferma il proprio dominio nel raggruppamento battendo la Repubblica Ceca, mentre il Sudafrica conquista una preziosa vittoria contro la Corea del Sud che vale la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il Messico chiude il girone da dominatore

Successo netto per il Messico, che supera la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-0 e conclude il proprio percorso nel Gruppo A con un percorso impeccabile.

Dopo un primo tempo equilibrato, i messicani sbloccano la gara al 55' grazie alla rete di Chavez. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Quinones, che indirizza definitivamente il match.

Nel recupero, al 94', Fidalgo mette il sigillo sulla vittoria con il gol del definitivo 3-0.

Ochoa nella storia dei Mondiali

Uno dei momenti più emozionanti della serata arriva al 77', quando fa il suo ingresso in campo Guillermo Ochoa.

Il pubblico tributa una lunga ovazione allo storico portiere messicano, che a luglio compirà 41 anni. Per Ochoa si tratta del sesto Mondiale della carriera, un traguardo che gli consente di eguagliare il record detenuto da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Sudafrica qualificato, Repubblica Ceca eliminata

Nell'altra sfida del girone, il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0 grazie alla rete decisiva di Maseko.

Un successo fondamentale che consente ai sudafricani di chiudere al secondo posto in classifica e di conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il Messico termina il girone in vetta a punteggio pieno con nove punti, sei gol realizzati e nessuna rete subita. Il Sudafrica accompagna i nordamericani alla fase successiva, mentre la Repubblica Ceca, ultima in classifica, saluta la competizione.
© RIPRODUZIONE VIETATA