Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Koubek, ha ufficializzato la lista dei ventisei giocatori che prenderanno parte alla Coppa del Mondo 2026. La nazionale ceca, alla sua seconda partecipazione mondiale dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, sarà guidata dall'attaccante Patrik Schick del Bayer Leverkusen. Inserita nel Gruppo A con Messico, Sudafrica e Corea del Sud, la squadra punta a superare la fase a gironi.

La selezione si affida all'esperienza e al talento di Schick, autore di sedici reti in Bundesliga. Il centrocampo vedrà protagonisti Pavel Sulc del Lione, con undici gol in Ligue 1, e Tomas Soucek del West Ham, capitano e punto di riferimento in Premier League.

I convocati di Koubek

La rosa scelta da Koubek evidenzia una forte impronta nazionale: diciassette dei ventisei convocati militano nel campionato ceco, con ben nove elementi provenienti dallo Slavia Praga. La lista comprende portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti provenienti da diversi club nazionali ed europei. Tra le assenze, si segnala l'esclusione del portiere Antonin Kinsky del Tottenham.

Il ritorno ai Mondiali dopo vent'anni

La Repubblica Ceca torna alla Coppa del Mondo dopo un'assenza di vent'anni, l'ultima partecipazione risalente al 2006. La squadra si presenta con un mix di gioventù ed esperienza internazionale, con Schick e Soucek chiamati a essere i trascinatori. La prevalenza di giocatori dal campionato nazionale mira a valorizzare il movimento calcistico interno, con i leader tecnici e carismatici che dovranno assicurare equilibrio e qualità nelle sfide del girone.

Questa lista definitiva rappresenta un mix promettente di talento, esperienza e voglia di riscatto, elementi su cui la Repubblica Ceca confida per un percorso positivo nella competizione iridata.