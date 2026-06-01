Terminato il campionato, i club lavorano per piazzare i primi colpi di mercato in modo da rendere le rose più competitive nella prossima stagione. Luciano Spalletti ha chiesto sei nuovi giocatori per far tornare la Juventus tra le grandi d’Europa: tra questi ci sono Reijnders e Juan Jesus. L’Inter invece intende proseguire l’ottimo lavoro fatto fino a quest’anno e punta su Marco Palestra.

Calciomercato Juve: chi parte e chi resta

Dopo la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve, il tecnico di Certaldo ha chiesto dei rinforzi per tornare ad essere competitivi su tutte e tre le competizioni.

Motivo per cui è spuntata l’idea Reijnders e Juan Jesus. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza. Dal momento che Bremer è stato considerato “sacrificabile”, il difensore potrebbe essere un ottimo aiuto per Spalletti, considerando anche che i due in passato hanno già lavorato insieme. Per quanto riguarda il centrocampo, i bianconeri potrebbero portare a Torino l'ex giocatore del Milan Reijnders. Tra gli obbiettivi di mercato però ci sono anche Kolo Muani: la società è pronta ad avviare i contatti con il PSG ed intende mettere sul vassoio 30-35 milioni di euro. L’altra pista porta a Mateta: il calciatore era già stato contatto a febbraio. Il sogno sarebbe Kim del Bayern Monaco, mentre tra i pali si pensa ad Alisson del Liverpool ma se la trattativa dovesse arenarsi si valuta De Gea o Mamardashvili.

Un altro giocatore che vorrebbe allenatore Spalletti, è Brahim Diaz.

Sembrano essere destinati a lasciare la Vecchia Signora Milik, Openda, David e Zhegrova.

Inter: l'Atalanta fissa il cartellino di Palestra

L’Inter vuole seguire la scia della stagione appena terminata e quindi intende onorare al meglio le tre competizioni. Le notizie di calciomercato portano a Marco Palestra: dopo un’ottima stagione in prestito al Cagliari, l’Atalanta ha fissato il prezzo del cartellino a 45 milioni di euro e non intende fare sconti a nessuno. I nerazzurri intendono assicurarsi un esterno di qualità, perché convinti che dopo i Mondiali Denzel Dumfries possa lasciare il club anche in vista della clausola rescissoria fissata a soli 25 milioni di euro.