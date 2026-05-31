Algeri, 31 maggio 2026 – Il commissario tecnico della nazionale algerina, Vladimir Petkovic, ha ufficializzato la lista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'annuncio, atteso con grande interesse, ha rivelato i nomi dei calciatori che rappresenteranno l'Algeria sul palcoscenico mondiale. Tra le scelte del CT spicca la presenza di due atleti che militano nel campionato italiano: il difensore dell’Hellas Verona Rafik Belghali e l’attaccante del Frosinone Farès Ghedjemis. La loro inclusione sottolinea l'importanza dell'esperienza italiana nel contesto della squadra nazionale algerina, portando familiarità con il calcio europeo di alto livello.

I rappresentanti della Serie A nella selezione algerina

La rosa dei convocati vede in Rafik Belghali, terzino destro in forza all’Hellas Verona, l’unico calciatore proveniente direttamente dalla Serie A, il massimo campionato italiano. A completare il contingente di giocatori con un legame con il calcio italiano è Farès Ghedjemis, attaccante del Frosinone, club che ha recentemente ottenuto la promozione. Entrambi i calciatori sono stati selezionati per le loro qualità e per l'apporto che possono offrire alla squadra in un torneo prestigioso come i Mondiali 2026. La loro presenza è stata attentamente valutata e confermata, evidenziando il valore che l'Algeria attribuisce ai talenti militanti in Italia.

Le assenze significative e il percorso nel Gruppo J

La lista di Petkovic ha anche evidenziato alcune esclusioni di rilievo. Tra i nomi non presenti figurano Mehdi Dorval, difensore del Bari, che pure aveva partecipato al ritiro di preparazione, e il centrocampista del Milan Ismaël Bennacer, attualmente in prestito alla Dinamo Zagabria. L'assenza di Bennacer ha generato una notevole sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L'Algeria si appresta ad affrontare un cammino impegnativo nel gruppo J della Coppa del Mondo, dove incrocerà i campioni del mondo in carica dell’Argentina, oltre a Giordania e Austria. Un girone che promette sfide avvincenti e richiederà il massimo impegno per superare la fase a gironi.