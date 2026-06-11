I Mondiali di calcio del 2026, in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico, sono destinati a stabilire un nuovo record nel settore delle scommesse sportive. Secondo le stime della società di servizi finanziari Macquarie, il volume globale delle puntate potrebbe raggiungere i 43 miliardi di euro, superando nettamente il precedente massimo di 30 miliardi registrato durante l’edizione del 2022 in Qatar.
A trainare questa crescita contribuirà innanzitutto l’ampliamento del torneo, che vedrà la partecipazione di 48 nazionali anziché 32. L’aumento delle squadre comporterà anche un incremento delle partite, che passeranno da 64 a 104, ampliando il coinvolgimento di tifosi e scommettitori in tutto il mondo.
Inoltre, gran parte degli incontri sarà disputata in fasce orarie favorevoli per i mercati di Europa, America Latina e Africa, favorendo ulteriormente l’interesse globale.
Un ruolo centrale sarà svolto dagli Stati Uniti, dove il mercato delle scommesse sportive continua a espandersi rapidamente. Oggi circa il 65% della popolazione vive in Stati in cui è possibile scommettere legalmente sugli eventi sportivi, una quota in forte crescita rispetto al 40% registrato nel 2022.