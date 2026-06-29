La nazionale di calcio del Canada ha ottenuto una storica vittoria contro il Sudafrica, scatenando un'ondata di entusiasmo e orgoglio nazionale. Al termine della partita, il commissario tecnico Jesse Marsch ha rivolto parole sentite ai suoi giocatori: «Ragazzi, voi siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo Paese che praticheranno questo sport. Questo sport ha un grande futuro grazie a voi. Dovreste essere davvero orgogliosi di chi siete… Siete eroi canadesi». Marsch ha rimarcato il percorso condiviso e la forte identità di squadra costruita negli ultimi due anni.

Il successo, arrivato con un gol decisivo di Stephen Eustaquio, ha permesso al Canada di proseguire il cammino nel torneo. In zona mista, Eustaquio ha espresso soddisfazione: «Sono felice di aver segnato il gol che aiuta la squadra, ma tutti hanno lavorato bene; stiamo scrivendo la storia, ma vogliamo soprattutto recuperare le energie in vista della prossima partita… giochiamo e lottiamo gli uni per gli altri». Nello spogliatoio regna un clima di grande coesione e determinazione, con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante per il calcio canadese.

Un trionfo che unisce il Paese

L'impresa della nazionale ha avuto un forte impatto anche fuori dal campo. Le celebrazioni si sono diffuse rapidamente tra tifosi e personalità pubbliche, con numerosi messaggi di congratulazioni.

L'entusiasmo ha coinvolto atleti di altre discipline e rappresentanti istituzionali, che hanno sottolineato il valore simbolico della vittoria per il movimento calcistico canadese. Il gol di Eustaquio, giunto nei minuti finali, è stato vissuto come un momento storico, capace di ispirare le nuove generazioni e rafforzare la passione per il calcio in un Paese tradizionalmente legato ad altri sport.

L'eco internazionale del successo

La vittoria del Canada contro il Sudafrica ha garantito alla nazionale l'accesso per la prima volta agli ottavi di finale di un Mondiale. Il successo è stato celebrato da figure istituzionali e sportive, tra cui il primo ministro e il sindaco di Vancouver, che hanno elogiato il carattere e la determinazione della squadra.

Sui social media, numerosi atleti canadesi di fama mondiale hanno espresso il loro sostegno. Apprezzata la prestazione di Alphonso Davies, rientrato dopo un infortunio. Anche il presidente sudafricano e alcuni ex calciatori internazionali hanno riconosciuto la vittoria canadese, evidenziando la necessità di migliorare per le prossime sfide.