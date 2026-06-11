La cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio è stata improvvisamente interrotta su Rai 1 durante l'esibizione di Shakira, per dare spazio al Tg1. L'episodio ha scatenato immediate proteste tra gli spettatori sui social media. La Rai ha prontamente espresso rammarico verso il pubblico, attribuendo l'accaduto a un “errore nella gestione del timing finale”.

L'azienda ha chiarito che la programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, concordata con l'organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti.

“L’interruzione, avvenuta un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira, è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al Tg1”, ha precisato la Rai in una nota. L'emittente ha ribadito che si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale ha espresso il proprio dispiacere. Ha inoltre sottolineato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico, riaffermando l'impegno a garantire una copertura attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali.

Le reazioni e il contesto dell'evento

L'interruzione della diretta si è verificata dopo circa dieci minuti dall'inizio della cerimonia, proprio nel momento clou dell'esibizione di Shakira, generando forte frustrazione tra gli spettatori.

La trasmissione è ripresa poco dopo le 20:30, permettendo la visione della parte finale dell'evento, conclusosi intorno alle 21:00 per lasciare spazio al match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Alcuni utenti hanno anche segnalato problemi con l'audio, descritto come quasi ambientale, che ha compromesso l'esperienza per chi non disponeva di abbonamenti a piattaforme alternative.

La cerimonia, caratterizzata da una scenografia spettacolare, si era aperta con un pallone dorato che si è trasformato in una Coppa del Mondo gigante, accompagnato da ballerini in costume tradizionale ispirati alla storia millenaria del Messico. Shakira, insieme a Burna Boy, aveva presentato il brano ufficiale “Dai Dai”, mentre Andrea Bocelli aveva eseguito l'inno dei Mondiali “Dna”.

Tra gli altri protagonisti dell'evento figuravano Salma Hayek come ambasciatrice, Alejandro Fernández, J Balvin con Ryan Castro e altri artisti. La regia dell'evento era stata affidata a Balich Wonder Studio di Marco Balich. La manifestazione aveva visto la partecipazione di decine di migliaia di spettatori, che avevano paralizzato Città del Messico.

L'ammissione dell'errore e l'impegno futuro

La Rai ha confermato che l'interruzione è avvenuta nel rispetto delle indicazioni editoriali e tecniche concordate con la Fifa, ma ha riconosciuto l'errore operativo nella gestione del tempo. La decisione di interrompere la cerimonia un minuto prima della fine della performance di Shakira è stata definita un errore di valutazione, per il quale l'azienda ha espresso rammarico.

Le polemiche scaturite sul web hanno evidenziato l'importanza di una copertura continua e senza interruzioni per eventi di tale portata, sottolineando le elevate aspettative del pubblico nei confronti del servizio pubblico.

Nonostante l'incidente, la Rai ha ribadito il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali, assicurando che tutte le altre fasi della trasmissione sono state gestite in coerenza con gli standard editoriali e tecnici previsti.