Il mercato estivo entra nel vivo tra suggestioni e trattative ancora tutte da definire. Secondo il giornalista Konur, la Juventus valuterebbe Djed Spence del Tottenham per l'eventuale post Cambiaso mentre il Milan potrebbe andare su Alaba, specie se a sedersi sulla panchina dei rossoneri dovesse essere Glasner. Infine occhio al possibile duello fra Roma e Napoli per Federico Gatti.

Juventus su Djed Spence: idea prestito, ma il Tottenham frena

In casa Juventus il nome nuovo per la corsia esterna sarebbe quello di Djed Spence, attualmente in forza al Tottenham.

Il classe 2000 rientrerebbe in una lista di esterni monitorati dai bianconeri, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Andrea Cambiaso, scenario che obbligherebbe la dirigenza a intervenire sul mercato per garantire nuove soluzioni sulle fasce.

La Juventus starebbe valutando l’opzione del prestito, formula ritenuta più sostenibile nell’immediato, ma secondo quanto riferito da Konur gli Spurs non sarebbero intenzionati a privarsi del giocatore temporaneamente. Il club londinese preferirebbe infatti una cessione a titolo definitivo, fissando una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo e rallentare eventuali negoziazioni, rendendo l’operazione complessa nelle fasi iniziali.

Milan su David Alaba, mentre Roma e Napoli osservano Federico Gatti

Sul fronte rossonero, un nome che sta circolando nelle ultime ore sarebbe quello di David Alaba, in uscita dal Real Madrid a parametro zero. L’eventuale arrivo al Milan sarebbe legato anche alla possibile presenza in panchina di Oliver Glasner, grande estimatore del connazionale. Nonostante i recenti problemi fisici, Alaba garantirebbe qualità, esperienza e duttilità in più ruoli della retroguardia.

Infine, attenzione alla situazione di Federico Gatti, profilo che potrebbe lasciare la Juventus. Il centrale non sarebbe considerato intoccabile e, con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe partire. Su di lui si registra l’interesse di Roma e Napoli, pronte a contendersi un difensore che, per affidabilità e margini di crescita, rappresenterebbe un’occasione sul mercato italiano.