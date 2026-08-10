La città di Napoli si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale: la seconda tappa delle pre-regate della Coppa America. Il programma ufficiale, che scandisce un intenso calendario di allenamenti, prove e gare, è stato finalmente reso noto, promettendo emozioni e spettacolo nel mese di settembre. Dal 9 al 15 settembre, le acque partenopee saranno teatro di sessioni di allenamento, mentre dal 22 al 27 si entrerà nel vivo con le regate vere e proprie, culminando nella finale match-race prevista per il 27.

Il calendario degli allenamenti e delle prove in mare

La settimana inaugurale, dal 9 al 15 settembre, sarà interamente dedicata agli allenamenti intensivi e alle prime prove in mare per le prestigiose imbarcazioni partecipanti. Questi giorni saranno cruciali per i team per affinare le strategie e testare le performance in vista delle competizioni ufficiali. Successivamente, l'attenzione si sposterà sulle regate di prova, in programma dal 22 al 24 settembre. Il programma prevede un orario ben definito per ciascun gruppo: le imbarcazioni del gruppo A scenderanno in acqua alle ore 14.10, seguite da quelle del gruppo B alle 14.46 e, infine, dal gruppo C alle 15.27. Questa scansione temporale permetterà di seguire con chiarezza l'evoluzione delle competizioni.

Le giornate di gara e l'attesa finale match-race

Le giornate di gara ufficiali animeranno le acque di Napoli il 25, 26 e 27 settembre. Ogni giorno saranno disputate tre intense sessioni, rispettando gli stessi orari stabiliti per le prove preliminari. Il 27 settembre, giornata che segnerà la conclusione di questa entusiasmante tappa, vedrà lo svolgimento della tanto attesa finale match-race, con inizio fissato per le ore 15.27. Questo momento clou decreterà il vincitore della tappa napoletana, offrendo uno spettacolo avvincente al pubblico presente e agli appassionati di vela.

La pubblicazione di questo calendario dettagliato offre una chiara e precisa scansione temporale dell'intero evento, permettendo sia al pubblico appassionato che agli addetti ai lavori di organizzarsi al meglio per non perdere neanche un momento di questa prestigiosa manifestazione velica.

Il significato strategico delle regate preliminari

La regata preliminare di Napoli, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2026, riveste un'importanza cruciale in quanto rappresenta la seconda tappa del lungo e affascinante percorso che condurrà alla 38ª America’s Cup, la cui edizione finale è prevista per il 2027. L'importanza di questo appuntamento è stata sottolineata in occasione della sua presentazione a Cagliari, alla quale hanno partecipato diverse autorità istituzionali. Tra queste figuravano il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, oltre ai vertici di Sport e Salute e dell'America’s Cup Partnership.

L'organizzazione di un evento di tale portata è considerata una straordinaria opportunità per la città e per l'intera regione. Si mira infatti a valorizzare il territorio, a sostenere attivamente i progetti di rigenerazione urbana, in particolare nell'area di Bagnoli, e a promuovere un più ampio sviluppo economico, il turismo e la partecipazione sociale. Le regate non sono solo una competizione sportiva, ma un veicolo per il rilancio e la visibilità internazionale di Napoli.