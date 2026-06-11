José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Il prestigioso club spagnolo ha annunciato di aver siglato un accordo triennale con il tecnico portoghese, che guiderà la squadra fino al 30 giugno 2029. Questa scelta strategica giunge in un momento delicato per i Blancos, reduci da due stagioni senza la conquista di trofei significativi, sia nel campionato spagnolo che nella prestigiosa Champions League, una situazione che ha profondamente intaccato il morale della tifoseria.

Il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove aveva già lasciato il segno tra il 2010 e il 2013, rappresenta una mossa di grande impatto.

Durante la sua precedente esperienza, lo Special One si era distinto per la sua ferrea determinazione nel contrastare il dominio del Barcellona di Lionel Messi e Pep Guardiola, riuscendo a conquistare un titolo di Liga, ma senza raggiungere il successo desiderato in Europa. Celebre la dichiarazione di Andrés Iniesta, che all'epoca affermò: “Ha fatto male al calcio spagnolo”, riferendosi ai metodi e all'intensità della rivalità che Mourinho aveva alimentato. Ora, il tecnico portoghese torna a Madrid dopo aver risolto il suo contratto con il Benfica e dopo un periodo caratterizzato da alcuni esoneri in Premier League e da esperienze con club di minor blasone, ma con la medesima, inalterata fame di vittorie.

Il nuovo corso sotto la guida di Florentino Perez

Florentino Perez, recentemente riconfermato presidente del club, ha deciso di puntare con decisione su Mourinho per inaugurare un nuovo ciclo vincente. Oltre al significativo cambio tecnico in panchina, il Real Madrid ha già provveduto a rafforzare il reparto difensivo con gli importanti acquisti di Konaté e Dumfries. L'obiettivo primario e dichiarato è quello di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo e nazionale. Perez si attende risultati concreti e immediati, ma la tifoseria, comprensibilmente provata da due anni di digiuno da successi, potrebbe richiedere al nuovo allenatore non solo vittorie, ma anche un gioco convincente e un rinnovato spirito di squadra.

Il compito principale di Mourinho sarà quello di forgiare il giusto equilibrio tra i numerosi e brillanti talenti offensivi presenti nella rosa. Tra questi spiccano nomi di calibro internazionale come Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham. Per il carismatico tecnico portoghese, l'ultima vittoria risale alla Conference League conquistata con la Roma nel 2022, mentre per il Real Madrid, due stagioni consecutive senza sollevare un trofeo sono considerate un'eccezione intollerabile e un'eternità per un club con una storia così gloriosa.

Le ragioni del ritorno e le aspettative

L'annuncio dell'ingaggio di Mourinho è giunto a pochi giorni dalla sua separazione consensuale dal Benfica, a testimonianza di una trattativa condotta con rapidità e determinazione.

Il Real Madrid, attraverso questa scelta audace e di forte impatto mediatico, nutre la speranza di invertire la rotta dopo un periodo considerato difficile e di ripristinare il proprio status di squadra dominante a livello globale. L'arrivo dello 'Special One' è percepito come una mossa strategica volta a infondere nuova energia, rinnovata ambizione e una mentalità vincente a una squadra che, negli ultimi anni, ha mostrato qualche difficoltà nel mantenere i propri elevati standard di eccellenza e competitività.