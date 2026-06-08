L'Italia dei giovani ha centrato un significativo successo in amichevole, superando la Grecia con il risultato di 1-0 in una gara disputata sull'isola di Creta. La rete che ha deciso l'incontro è stata realizzata da Pio Esposito, che al diciottesimo minuto del primo tempo ha sbloccato il risultato con una marcatura decisiva. Questa vittoria rappresenta la seconda consecutiva per il commissario tecnico Silvio Baldini, alla guida della nazionale giovanile, consolidando un inizio promettente per il suo mandato.

Il gol di Esposito e la tenuta azzurra

Il confronto, svoltosi nella suggestiva cornice di Creta, ha visto la formazione azzurra imporsi grazie all'unica rete della partita, ancora una volta firmata da Pio Esposito. Il giovane attaccante si conferma un elemento chiave e un vero protagonista per la squadra, avendo già lasciato il segno nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. La sua capacità di incidere in fase offensiva, trovando la via del gol in momenti cruciali, sottolinea la sua importanza strategica per il gruppo.

La partita ha avuto diverse fasi, con l'Italia che ha saputo gestire il vantaggio acquisito nel primo tempo. Tuttavia, la ripresa ha messo a dura prova la resistenza degli azzurri.

La squadra ha dovuto affrontare una parte significativa del secondo tempo in dieci uomini, a seguito dell'espulsione di Reggiani. Nonostante questa inferiorità numerica, i giovani talenti italiani hanno mostrato grande carattere, solidità e una notevole coesione, riuscendo a contenere gli attacchi avversari e a mantenere inviolata la propria porta fino al triplice fischio finale. Questa prova di tenuta difensiva e mentale è un segnale incoraggiante per il futuro.

Baldini, il doppio successo e la crescita del gruppo

L'affermazione contro la Grecia rafforza ulteriormente il percorso di Silvio Baldini, promosso ad interim dalla guida dell'Under 21 per assumere le redini della nazionale giovanile.

Sotto la sua direzione, la squadra ha ottenuto due vittorie in altrettante partite: prima contro il Lussemburgo e ora in trasferta contro la Grecia. Questi risultati non solo testimoniano l'efficacia del lavoro del tecnico, ma anche la sua abilità nel motivare e organizzare un gruppo di giovani promesse, infondendo una mentalità vincente anche di fronte alle avversità, come dimostrato dalla gestione dell'inferiorità numerica.

La compagine azzurra, caratterizzata da un'età media bassa, ha evidenziato sul campo non solo doti tecniche, ma anche una spiccata solidità e una forte coesione tra i suoi elementi, aspetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo a livello internazionale. Sebbene la prestazione complessiva non sia stata unanimemente giudicata brillante, la capacità di ottenere il massimo risultato con il minimo scarto, grazie al gol decisivo di Francesco Pio Esposito, evidenzia una pragmatica efficacia.

Questa vittoria, pur in un contesto amichevole, rappresenta un tassello significativo nel percorso di maturazione di questi giovani atleti, proiettandoli verso futuri impegni con maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.