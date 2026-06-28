Steve Clarke ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico della nazionale di calcio della Scozia, una decisione giunta immediatamente dopo l'eliminazione dal Mondiale 2026. La Scozia, infatti, non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale, non rientrando tra le otto migliori terze classificate del torneo. Clarke era alla guida della selezione dal 2019 e aveva recentemente rinnovato il contratto fino al 2030.

Il cammino della Scozia in questa edizione dei Mondiali si è interrotto nella fase a gironi, con un bottino di soli tre punti nel Gruppo C: una sconfitta per 3-0 contro il Brasile, una vittoria contro Haiti e una sconfitta di misura per 1-0 contro il Marocco.

Già dopo la sconfitta contro i verdeoro, Clarke aveva lasciato intendere la fine della sua esperienza con la nazionale, alimentando le speculazioni su un imminente cambio sulla panchina scozzese.

Il bilancio della gestione Clarke e le ragioni dell'addio

Durante il suo mandato, Clarke ha affrontato numerose critiche, in particolare per uno stile di gioco giudicato eccessivamente prudente da parte di tifosi e addetti ai lavori. Nonostante le riserve, il tecnico ha espresso "orgoglio" e "soddisfazione" per i sette anni trascorsi alla guida della nazionale. In una lettera aperta indirizzata ai sostenitori, Clarke ha voluto ringraziare sentitamente giocatori e staff, definendo "un onore" essere stato il loro "gaffer" e augurando "buona fortuna al mio successore".

Ian Maxwell, direttore esecutivo della federazione scozzese, ha riconosciuto il contributo "da record" di Clarke, sottolineando come, una volta superata la delusione, i tifosi sapranno apprezzare i ricordi e i traguardi raggiunti. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche riguardo il rinnovo del contratto del tecnico, siglato poco prima dell'inizio del torneo, una decisione che ora è sotto esame.

Scenari futuri per la panchina scozzese

Con le dimissioni di Clarke, si apre ora la ricerca per il nuovo commissario tecnico. Tra i nomi più quotati per la successione figura David Moyes, attualmente all'Everton, mentre le opzioni interne sembrano al momento limitate. La federazione scozzese potrebbe quindi considerare anche profili internazionali per guidare la squadra verso i prossimi impegni, tra cui l'importante appuntamento degli Europei del 2028.

La partecipazione della Scozia a questo Mondiale ha rappresentato un atteso ritorno sulla scena internazionale dopo ventotto anni, seguendo le precedenti apparizioni agli Europei del 2021 e del 2024. Il futuro della nazionale dipenderà ora dalla scelta del nuovo allenatore, chiamato a raccogliere l'eredità di Clarke e a rilanciare le ambizioni della squadra scozzese.