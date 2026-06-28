La fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026 ha segnato un momento storico e inedito: Derrick Luckassen e Brian Brobbey, fratelli nati ad Amsterdam da madre comune, sono diventati i primi a realizzare un gol con due nazionali differenti nella stessa edizione del torneo. Un primato assoluto che lega indissolubilmente i loro nomi alla storia della competizione.

Derrick Luckassen, difensore classe 1995 e attualmente in forza al Pafos, ha scelto di rappresentare il Ghana, paese d'origine della sua famiglia. Dopo aver ottenuto la cittadinanza nel 2026, ha vestito la maglia ghanese e ha siglato il gol del momentaneo 1-1 nella sfida contro la Croazia, partita poi conclusasi con la vittoria croata per 2-1.

Il fratello minore, Brian Brobbey, attaccante ventiquattrenne del Sunderland, è invece un elemento chiave della nazionale olandese, guidata dal commissario tecnico Koeman. La sua performance nella fase a gironi è stata di grande rilievo, con ben tre reti all'attivo: due messe a segno contro la Svezia e una contro la Tunisia. I suoi gol sono stati fondamentali per la qualificazione dell'Olanda agli ottavi di finale, dimostrando il suo decisivo contributo alla squadra.

Un record senza precedenti nella Coppa del Mondo

La presenza di fratelli all'interno della rassegna iridata non costituisce una novità in sé. Tuttavia, mai prima d'ora si era verificato che due fratelli andassero a segno indossando le maglie di nazionali diverse nella medesima edizione del torneo.

Precedentemente, si erano registrati casi come quello dei fratelli Boateng, con Jerome che giocava per la Germania e Kevin-Prince per il Ghana, ma senza che entrambi riuscissero a segnare nello stesso Mondiale. Similmente, i fratelli Williams, Nico per la Spagna e Inaki per il Ghana, non avevano stabilito il record storico ora raggiunto da Luckassen e Brobbey.

Altri legami familiari protagonisti sul palcoscenico mondiale

Oltre ai due protagonisti di questo eccezionale primato, l'edizione 2026 dei Mondiali ha visto altri fratelli scegliere percorsi internazionali distinti. Tra questi spiccano i fratelli Doué, originari di Angers ma con radici ivoriane: Guela, difensore che ha optato per la Costa d’Avorio, e Desiré, attaccante della Francia, il quale ha trovato la via del gol contro la Norvegia.

Anche i fratelli Williams sono stati nuovamente sotto i riflettori: Nico, talentoso giocatore dell’Athletic Bilbao e campione d’Europa con la Spagna, e Inaki, che con la maglia del Ghana si appresta ad affrontare la Colombia nei sedicesimi di finale. Questi esempi sottolineano ulteriormente la peculiarità e la ricchezza di storie personali che caratterizzano il calcio di alto livello.

La Coppa del Mondo 2026 si arricchisce così di un'ulteriore, affascinante curiosità statistica, grazie a Luckassen e Brobbey. Il loro successo non solo evidenzia le loro indubbie qualità tecniche individuali, ma celebra anche un legame familiare che si è tradotto in un record unico e memorabile nella lunga e gloriosa storia del calcio mondiale.