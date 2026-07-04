Il presidente americano Donald Trump ha preso parte alle solenni celebrazioni del 4 luglio a Washington, un evento che ha marcato il 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Attraverso un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente ha descritto la folla radunatasi nella capitale come "incredibile", notando come l'affluenza fosse straordinaria nonostante le temperature meno intense del previsto. Trump ha enfaticamente dichiarato che "l'amore per il nostro Paese non è mai stato così forte", esprimendo il suo apprezzamento per le esibizioni aeree, definite "a un livello mai visto before" per l'eccezionale bravura dei piloti e la qualità dei mezzi impiegati.

Nel corso della serata, animata da spettacolari fuochi d'artificio e da manifestazioni patriottiche, Trump ha preannunciato il suo intervento al Lincoln Memorial, previsto per le 22 ora locale (le 4 del mattino in Italia). Il presidente ha anche rivolto la sua attenzione alla Reflecting Pool, affermando che la vasca "ha un aspetto magnifico, nonostante tutto quello che ha subito a causa dei vandali". A tal proposito, ha garantito che la celebre piscina sarà svuotata e sottoposta a rapidi interventi di riparazione subito dopo la conclusione del lungo fine settimana di festeggiamenti.

Le celebrazioni a Washington e le misure di sicurezza

Le festività del 4 luglio nella capitale federale hanno visto una serie di eventi e attrazioni concentrati nell'area del National Mall, un luogo che ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori per questa ricorrenza.

Per l'edizione di quest'anno, una porzione del National Mall è stata parzialmente recintata per ospitare la "Great American State Fair", un'iniziativa che ha proposto diverse attrazioni, tra cui una ruota panoramica, e stand espositivi di gruppi conservatori e di aziende operanti nel settore della difesa. L'intero evento è stato caratterizzato da un rafforzamento delle misure di sicurezza, con l'installazione di telecamere di sorveglianza e la presenza di personale militare incaricato di monitorare i monumenti e le aree sensibili.

Le previsioni meteorologiche avevano sollevato preoccupazioni, indicando la possibilità di temperature superiori ai 38 gradi Celsius e il rischio di temporali. La concomitanza di un clima politico e la partecipazione di specifici gruppi organizzati hanno reso le celebrazioni un punto di attenzione e dibattito pubblico.

Tale contesto ha portato alcune delegazioni statali e diversi artisti a declinare l'invito a partecipare agli eventi.

Il ruolo del Lincoln Memorial e della Reflecting Pool

Il Lincoln Memorial, un sito di valore simbolico nella storia americana, è stato selezionato come palcoscenico per l'intervento serale del presidente Trump. La Reflecting Pool, che si estende maestosa di fronte al memoriale, è stata oggetto di recenti lavori di ristrutturazione da 15 milioni di dollari. Nonostante ciò, la vasca continua a mostrare problemi di manutenzione, inclusa la presenza di alghe e il deterioramento della vernice. Il presidente ha ribadito il suo impegno a garantire interventi rapidi per il completo ripristino della piscina una volta concluse le festività.

Le diverse manifestazioni legate al 250° anniversario dell'Indipendenza sono state coordinate anche dal gruppo "Freedom 250", l'organizzazione incaricata di gestire le attività per questa ricorrenza. Il gruppo ha promosso eventi aggiuntivi, tra cui raduni a carattere religioso, diverse manifestazioni sportive e una serie di altre iniziative di stampo patriottico, tutte svoltesi nella capitale.