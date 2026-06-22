Sara Gama, ex capitana della Nazionale italiana femminile, è stata recentemente indicata come possibile vicepresidente della FIGC. Interpellata sull'argomento, Gama ha preferito non soffermarsi sui dettagli del ruolo, sottolineando la necessità di concentrarsi sulle molteplici sfide che attendono il movimento calcistico italiano. "Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare", ha dichiarato, evidenziando come il momento attuale richieda attenzione e impegno su più fronti.

Distintasi per il suo contributo sia in campo che fuori, Gama ha ribadito la volontà di lavorare per il bene del calcio italiano, senza focalizzarsi esclusivamente sulle cariche.

Il suo approccio riflette un atteggiamento pragmatico e orientato ai risultati, in linea con la sua storia personale e professionale. L'ipotesi di un suo coinvolgimento nella governance FIGC è stata accolta con interesse, ma la diretta interessata invita a non anticipare i tempi e a concentrarsi sulle priorità concrete.

La vicepresidenza FIGC in discussione

Il nome di Sara Gama è stato accostato alla futura squadra dirigenziale della FIGC, come possibile vicepresidente al fianco di Giovanni Malagò. Tuttavia, Gama ha precisato che ogni decisione sarà presa solo dopo le elezioni federali, evitando speculazioni premature. "Arriviamo prima alle elezioni", ha affermato, rimarcando l'importanza di rispettare le tappe istituzionali e di non dare nulla per scontato.

La figura di Gama rappresenta un punto di riferimento per il calcio femminile italiano. La sua eventuale nomina sarebbe vista come un segnale di apertura e rinnovamento all'interno della Federazione. Ciononostante, Gama invita a mantenere il focus sulle esigenze reali del movimento, promuovendo un approccio più collaborativo per il progresso sportivo.

Donne e dirigenza sportiva

Negli ultimi anni, la presenza femminile nelle istituzioni sportive italiane è cresciuta, ma resta molto da fare per raggiungere una piena parità. L'ingresso di Sara Gama nella dirigenza FIGC rappresenterebbe un ulteriore passo avanti, offrendo un modello positivo per le nuove generazioni. Il dibattito sulla rappresentanza di genere e sulle competenze necessarie per guidare il cambiamento resta aperto, con l'obiettivo di costruire un sistema più inclusivo e meritocratico.

La vicenda di Gama si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento delle istituzioni sportive. La valorizzazione delle competenze ed esperienze personali può contribuire a una gestione più efficace e moderna del calcio italiano, rafforzando la struttura federale con decisioni informate e lungimiranti per il futuro.