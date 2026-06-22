L'Assemblea della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è stata formalmente aperta presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma, sede designata per l'elezione del nuovo presidente federale. Due i candidati in corsa per la presidenza: Giancarlo Abete, arrivato per primo all'evento, e Giovanni Malagò, il quale ha dichiarato di percepire un "clima sereno" in vista delle votazioni. Un gesto significativo è stato lo scambio di una stretta di mano tra i due, avvenuto davanti alle telecamere, a testimonianza del rispetto reciproco e dell'attenzione mediatica sull'appuntamento.

Contestualmente, durante i lavori assembleari, sono stati votati e confermati in blocco i consiglieri federali. Per la Lega Serie A sono stati eletti Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini; per la Serie B Antonio Gozzi; per la Serie C Giulio Gallazzi; per i Dilettanti Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliano Tambaro; per l'AssoCalciatori Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno; e per gli Allenatori Giancarlo Camolese e Silvia Città.

Le reazioni e le dichiarazioni chiave

All'esterno del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, un gruppo di circa cinquanta ultras ha manifestato, esponendo uno striscione con la scritta "per un calcio giusto e popolare" e intonando il coro 'trasferte libere'.

Il presidente dimissionario della FIGC, Gabriele Gravina, ha rivolto un augurio ai candidati: "Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi i candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente". Gravina ha inoltre aggiunto una riflessione sul suo mandato: "Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andare via prima, di cose ne abbiamo fatte tante".

Giancarlo Abete, presidente della Lnd e uno dei candidati alla presidenza, ha espresso la sua visione: "Dopo l'assemblea c'è sempre una ripartenza. Ora è il momento di gettare dei semi per avere un dialogo costruttivo tra le componenti". Abete ha poi sollevato una questione critica: "Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni Gravina si ripartisse con lo stesso consiglio senza aver affrontato i contenuti… Il problema non è la qualità della persona, Malagò è una persona di qualità, ma bisogna sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti".

Dettagli sullo svolgimento dell'Assemblea Elettiva

L'assemblea elettiva si svolge con l'inizio dei lavori in prima convocazione alle ore 8.30 e in seconda convocazione alle ore 11.00. La diretta dell'evento è disponibile su Vivo Azzurro TV. I media accreditati hanno la possibilità di seguire i lavori da una sala a loro riservata all'interno della struttura. Le immagini video dell'assemblea sono distribuite direttamente dalla FIGC alle testate accreditate. L'accesso per i fotografi è consentito esclusivamente in momenti specifici e cruciali: all'inizio dei lavori, durante la proclamazione del presidente e in occasione della successiva conferenza stampa.

Questa giornata rappresenta un momento di fondamentale importanza per il futuro della federazione, con la scelta tra due figure di comprovata esperienza e la conferma dei consiglieri federali che affiancheranno il nuovo presidente nel prossimo mandato.