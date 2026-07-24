Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione 2026-2027, non si pensa solo al calciomercato, ma anche le campagne abbonamenti stanno entrando nel vivo in tutta Italia. Ormai quasi tutti i club hanno aperto la vendita delle tessere stagionali, mentre soltanto poche società daranno il via alla sottoscrizione nel corso della prossima settimana. I dati, quindi, sono destinati a crescere sensibilmente nei prossimi giorni, soprattutto per le piazze più calde, dove entusiasmo e attesa stanno spingendo molti tifosi a garantirsi un posto allo stadio. La graduatoria attuale offre già un primo quadro dell'affluenza registrata finora, pur trattandosi di numeri ancora provvisori e destinati a essere aggiornati con il prosieguo delle campagne.

In attesa di alcuni club per gli abbonamenti

Le prossime settimane saranno comunque decisive per comprendere quale sarà la reale risposta delle tifoserie. In molte piazze, infatti, le campagne abbonamenti sono iniziate da pochi giorni e diversi sostenitori stanno ancora valutando quando sottoscrivere la tessera, anche in attesa degli ultimi movimenti di mercato. L'arrivo di nuovi acquisti, la definizione delle rose e l'avvicinarsi delle prime gare ufficiali rappresentano spesso un ulteriore incentivo per incrementare le vendite. Non va poi dimenticato che numerosi club prevedono diverse fasi di vendita, con periodi riservati ai vecchi abbonati e successive aperture alla vendita libera, fattore che rende inevitabilmente parziali i dati raccolti in questa fase.

La fotografia attuale offre quindi un'indicazione interessante sull'entusiasmo delle varie piazze, ma la graduatoria è destinata a cambiare ancora sensibilmente nelle prossime settimane, con diverse società pronte a scalare posizioni grazie all'accelerazione tipica dell'ultima parte della campagna.

Va inoltre considerato che il numero di abbonamenti non rappresenta l'unico indicatore del seguito di una squadra. Tempistiche differenti, politiche di prezzo, capienza degli impianti e modalità di vendita incidono in maniera significativa sull'andamento delle sottoscrizioni. Per questo motivo il confronto tra le varie società va letto tenendo conto del contesto di ciascun club. Nelle prossime settimane, con il progressivo avvicinarsi dell'esordio in campionato, molte tifoserie potrebbero imprimere un'ulteriore accelerazione alle vendite, modificando sensibilmente l'attuale graduatoria.

La classifica abbonamenti aggiornata al 24 luglio

Roma (A) 35.000

Bologna (A) 20.000

Juventus (A) 17.100

Atalanta (A) 15.200 (sold out)

Genoa (A) 13.000

Parma (A) 11.800

Fiorentina (A) 10.000

Ascoli (B) 8.419

Hellas Verona (B) 8.000

Cagliari (A) 7.500

Avellino (B) 7.099

Cesena (B) 7.000

Frosinone (A) 6.120

Venezia (A) 6.000 (s.o.)

Napoli (A) 5.500

Salernitana (C) 5.290

Monza (A) 5.200

Modena (B) 4.342

Arezzo (B) 4.000

Brescia (C) 3.550

Foggia (C?) 3.500

Sambenedettese (C) 3.400

Vicenza (B) 3.000

Mantova (B) 3.000

Barletta (C) 2.500

Sampdoria (B) 2.500

Udinese (A) 2.500

Padova (B) 2.500

Benevento (B) 2.466

Catania (C) 2.050

Lazio (A) 2.000

Spezia (C) 2.000

Perugia (C) 1.700

Empoli (B) 1.123

Torino (A) 1.000

Reggiana (C) 1.000

Pescara (C) 658

Campobasso (C) 600

Casertana (C) 300

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.