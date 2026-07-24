Il calciomercato continua a regalare movimenti importanti tra Serie B e Serie C, con diverse società impegnate a rinforzare le rispettive rose in vista dell'inizio della stagione 2026-27. Tra ritorni, colpi ufficiali e trattative in fase avanzata, sono ore particolarmente intense per Modena, Catanzaro, Juve Stabia, Benevento, Padova, Avellino, Foggia e Catania.

Ambrosino torna a Modena

L'ufficialità più importante riguarda il Modena, che ha riportato in gialloblù Giuseppe Ambrosino. Il club emiliano ha comunicato l'acquisizione dell'attaccante dal Napoli con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 e diritto di riscatto.

Per il classe 2003 si tratta di un ritorno immediato dopo gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, nei quali aveva già indossato la maglia canarina. Arrivato nel mercato invernale, Ambrosino aveva collezionato 15 presenze mettendo a segno due reti, convincendo la società a puntare nuovamente su di lui.

Prosegue, invece, il lavoro della Juve Stabia, che continua a operare sul mercato nonostante il delicato momento societario. Le Vespe hanno infatti definito l'arrivo di Scuderi dalla Fiorentina, segnale di come il club stia comunque cercando di costruire una rosa competitiva mentre resta alta l'attenzione sugli sviluppi della vicenda extracalcistica che coinvolge la società.

Catanzaro show: tre colpi

Giornata ricca anche per il Catanzaro, protagonista di un vero e proprio triplo colpo. Il club calabrese ha ufficializzato gli arrivi dei gemelli Franck Tchaouna, attaccante, e Franky Tchaouna, centrocampista, oltre a quello del terzino Antonio Candela, prelevato in prestito dallo Spezia. Tre innesti che aumentano qualità e profondità della rosa a disposizione dello staff tecnico e confermano le ambizioni del Catanzaro per la prossima stagione.

Il terzino destro dell'Avellino, Todisco, continua ad attirare l'interesse di diversi club. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Catania segue da tempo il giocatore, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Foggia, intenzionato a rafforzare la corsia destra.

La sfida tra le due società potrebbe entrare presto nel vivo.

Novità anche per il Benevento, che avrebbe deciso di virare con decisione su Christian Dalle Mura, difensore di proprietà della Juve Stabia. Tra le parti sarebbe già stato trovato l'accordo e per il centrale sarebbe pronto un contratto triennale. L'operazione consentirebbe ai sanniti di completare il reparto arretrato con un profilo giovane ma già esperto della categoria.

Colpaccio Padova: ecco Shpendi

Infine, continua a far parlare il Padova, tra le società più attive di questa sessione estiva. I biancoscudati hanno intensificato i contatti per Stiven Shpendi, attaccante albanese classe 2003. Secondo il Corriere del Veneto, il club avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'Empoli sulla base di un'operazione superiore ai 3,5 milioni di euro, cifra molto elevata per la categoria.

A rallentare l'affare è però la volontà del calciatore, che preferirebbe attendere eventuali opportunità dalla Serie A, con Cagliari e Frosinone considerate le destinazioni prioritarie.

Il mercato resta dunque in pieno fermento e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori sviluppi su diverse delle trattative attualmente aperte, mentre le squadre continuano a definire gli organici in vista dell'inizio della nuova stagione.