Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente annunciato la firma di un'importante convenzione. L'accordo è stato siglato con il Commissario di Governo Massimo Sessa e Roma Capitale per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma nell’area di Pietralata. Questo protocollo, atteso da tempo, mira a snellire significativamente i processi burocratici, con l'obiettivo primario di garantire la costruzione dell’impianto sportivo entro la data stabilita del 2032.

Secondo le dichiarazioni del presidente Rocca, questo progetto non rappresenta solo un'iniziativa sportiva, ma una vera e propria “occasione importante di sviluppo” per l'intera regione.

Ha sottolineato come l'opera genererà “opportunità di crescita in vari settori” e si configuri come un intervento “strategico per il rilancio di un quadrante importante della Capitale”. L'impegno della Regione è chiaro: “Contribuiremo alla realizzazione di un impianto moderno a beneficio non solo della Roma e dei suoi tifosi, ma dell'intera nazione”. Il nuovo stadio è dunque concepito come un'infrastruttura fondamentale per la città e il Lazio, con ricadute positive sia sul piano sportivo che su quello economico e sociale.

La convenzione: dettagli e tempistiche ambiziose

La convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio, il Commissario di Governo e Roma Capitale è stata ideata per introdurre procedure accelerate nella realizzazione del complesso sportivo.

L'intento principale è quello di dimezzare i tempi solitamente richiesti per l'approvazione e l'esecuzione di progetti di tale portata, superando le complessità della burocrazia ordinaria. L’obiettivo dichiarato e condiviso è la consegna dell’impianto entro il 2032, una scadenza che è stata fermamente fissata come termine ultimo per il completamento dei lavori.

Questo protocollo istituisce una collaborazione sinergica tra le parti coinvolte, volta a garantire il rispetto delle tempistiche prefissate e a promuovere lo sviluppo di un’infrastruttura che sia al contempo moderna e funzionale. L’area scelta per l’edificazione, Pietralata, è stata identificata come un quadrante strategico della Capitale.

Le istituzioni coinvolte prevedono che questa zona possa beneficiare di un significativo rilancio sia dal punto di vista urbanistico che economico, trasformandosi in un nuovo polo di attrazione e sviluppo.

Il ruolo cruciale del Commissario e l'iter autorizzativo accelerato

Il Commissario di Governo Massimo Sessa assumerà un ruolo centrale e di coordinamento, supervisionando tutte le procedure autorizzative indispensabili per la concretizzazione del nuovo stadio. Un aspetto innovativo del protocollo è la previsione di un iter autorizzativo che potrà essere completato in un arco temporale eccezionalmente ridotto: 90 giorni. Questa tempistica rappresenta una drastica riduzione rispetto agli standard procedurali ordinari e testimonia la ferma volontà di accelerare il progetto.

Tale accelerazione è resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra le diverse istituzioni partecipanti e all'impegno comune di rispettare la scadenza del 2032. La realizzazione dello stadio è, infatti, considerata un'opera di rilevanza strategica non solo per la società sportiva e la sua vasta base di tifosi, ma per l'intera città di Roma e per la Regione Lazio. Si prevedono benefici tangibili in termini di sviluppo economico, creazione di nuove opportunità occupazionali e una complessiva riqualificazione urbana dell'area interessata, proiettando la Capitale verso un futuro di crescita e innovazione.