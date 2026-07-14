Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha espresso un convinto apprezzamento per la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. A margine dell'evento 'Giovani ed Energia' tenutosi al Teatro la Cometa di Roma, Abodi ha dichiarato con fermezza: "Maldini uomo giusto? Sicuramente sì, ha una storia in campo e fuori, quindi è una garanzia. Tutto dovrà essere messo alla prova dei fatti, ma noi facciamo il tifo per la nazionale incondizionatamente".

Il ministro ha esteso la sua analisi oltre il singolo incarico, evidenziando come la scelta di Maldini sia parte di un impegno più ampio per il futuro del calcio nazionale.

"C'è tutto il resto che va fatto e non è soltanto rappresentato dalla nazionale: c'è una federazione da impostare, politiche da strutturare e riforme da mettere in cantiere", ha aggiunto Abodi, sottolineando la necessità di un lavoro profondo e sistematico per il rilancio dell'intero movimento calcistico italiano.

Il futuro della guida tecnica azzurra

Abodi si è poi soffermato sulle prospettive relative al prossimo commissario tecnico della Nazionale, affrontando anche l'ipotesi di un coinvolgimento di figure internazionali. Pur riconoscendo il valore di allenatori di fama mondiale come Pep Guardiola, ha espresso una chiara preferenza per una guida tecnica italiana. "Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana.

Io credo che sarà italiano", ha affermato il ministro, rimarcando l'importanza di valorizzare le competenze interne.

L'auspicio di Abodi è che si possa lavorare "anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro", con l'obiettivo di promuovere e far crescere professionisti all'interno del sistema federale. Questa visione implica la volontà di "saper accettare le esperienze degli allenatori con la prospettiva che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili", puntando su un percorso di sviluppo interno e sostenibile per il calcio italiano.

Le decisioni federali e il supporto istituzionale

In merito a eventuali promozioni interne, come quella di Baldini, il ministro Abodi ha mantenuto una posizione di rispetto per le autonomie decisionali.

"Le decisioni vengono prese dal presidente Malagò e quindi non voglio interferire. Qualunque cosa andrà bene nella misura in cui sarà l'allenatore della nazionale e quindi avrà tutto il nostro supporto", ha precisato, ribadendo la piena fiducia negli organi federali e garantendo il sostegno istituzionale a chiunque sarà designato per guidare la squadra azzurra.

Le dichiarazioni di Abodi, che spaziano dall'endorsement per Maldini alla visione strategica per l'intero sistema, si inseriscono in un periodo cruciale di attesa e di significative scelte per il calcio italiano. L'obiettivo comune è un rilancio complessivo, che miri a migliorare sia i risultati sportivi sul campo sia l'organizzazione e la struttura interna della Federazione.