Lele Adani si appresta a commentare la finale dei Mondiali 2026, che vedrà contrapporsi Spagna e Argentina sui campi di Stati Uniti, Messico e Canada. L'ex difensore, affiancato da Alberto Rimedio, sarà ancora una volta la voce della Rai per questo attesissimo incontro di calcio internazionale. L'appuntamento arriva per Adani dopo giorni di intense polemiche, scaturite dalla sua telecronaca della semifinale tra Argentina e Inghilterra, giudicata da molti eccessivamente schierata in favore dell'Albiceleste e del suo capitano, Lionel Messi.

Nonostante il clamore delle critiche, Adani ha ribadito la sua ferma intenzione di non modificare il proprio approccio.

In una recente intervista, ha spiegato la sua filosofia: «Credo sia giusto che non piaccia a tutti, però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo? Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso. Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo». Al centro del suo entusiasmo vi è l'irresistibile fascino di Lionel Messi, che definisce «probabilmente il più grande genio del XXI secolo». Adani ha inoltre evidenziato come, nella partita contro l'Inghilterra, Messi abbia realizzato «la giocata più importante della sua storia con la Nazionale», riferendosi all'assist decisivo per il gol di Lautaro Martinez.

La difesa del proprio stile

Secondo il telecronista, le reazioni più accese e negative al suo commento provengono soprattutto dagli adulti. Adani ha osservato: «I bambini guardano Yamal e Messi e non sono tristi. Tra gli appassionati adulti, invece, c’è frustrazione, perché una volta eravamo noi a giocarci le finali dei Mondiali. Ma vogliamo chiuderci davanti alla bellezza, oppure aprirci al mondo nuovo?». Con queste parole, l'ex difensore ha voluto sottolineare una presunta chiusura da parte di una fetta di pubblico, invitando ad aprirsi alla bellezza del calcio moderno. Ha poi ribadito con forza la sua passione incondizionata per il gioco e la sua irremovibile volontà di non alterare il proprio modo di raccontarlo: «Amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità.

E non voglio cambiare».

Lo stile Adani: un caso nazionale

Lo stile di Lele Adani è ormai al centro di un vero e proprio caso nazionale. Il suo approccio alla telecronaca, contraddistinto da un grande trasporto emotivo e da toni spesso molto accesi, continua a dividere profondamente il pubblico. Per alcuni, Adani è un «ideologo ultrà del calcio sudamericano», capace di trasformare il racconto di una partita in un flusso di coscienza travolgente, specialmente nei momenti in cui l'Argentina va a segno. Questa sua peculiarità è stata spesso messa in contrasto con la tradizionale sobrietà di altri telecronisti storici. Osservatori e commentatori hanno evidenziato come Adani sia diventato una figura centrale e ampiamente discussa nel panorama televisivo sportivo italiano.

Il suo entusiasmo, se da un lato riesce a coinvolgere e appassionare una vasta platea di spettatori, dall'altro genera reazioni fortemente critiche e talvolta ironiche, alimentando un dibattito costante e acceso su quale debba essere il modo più appropriato per narrare il grande calcio.