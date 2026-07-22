Tutti i corridori ancora in gara al Tour de France sono stati sottoposti a un'ampia sessione di test antidoping. L'annuncio ufficiale è stato diramato dall'Agenzia Internazionale per i Test Antidoping (ITA) da Chambéry, proprio nel giorno di riposo della prestigiosa corsa a tappe. Questa iniziativa segue le intense polemiche sorte a seguito dei controlli notturni che, pochi giorni prima, avevano coinvolto due dei protagonisti assoluti della competizione: il leader della classifica generale, Tadej Pogacar, e il suo principale rivale, Jonas Vingegaard.

I controlli a tappeto, eseguiti con meticolosità lunedì, rappresentano una chiara risposta alle critiche emerse dopo gli episodi di domenica mattina. In quell'occasione, sia Pogacar che Vingegaard erano stati svegliati alle 2:00 per essere sottoposti a test antidoping, un orario considerato inopportuno e potenzialmente dannoso. Tale circostanza ha generato un diffuso malcontento tra i ciclisti professionisti e ha spinto il sindacato dei corridori, il CPA, a esprimere con forza le proprie riserve. Il CPA ha infatti evidenziato i potenziali effetti negativi di procedure così invasive sul recupero fisico e mentale degli atleti, un aspetto cruciale per affrontare le tappe estenuanti e altamente competitive del Tour de France.

Obiettivi e metodologia dei controlli antidoping

L'Agenzia Internazionale per i Test Antidoping (ITA) ha fornito dettagli sulla natura e sugli obiettivi di questi controlli. È stato chiarito che il programma antidoping, in particolare quello notturno, non è primariamente finalizzato alla rilevazione immediata di una specifica sostanza o di un metodo proibito. Al contrario, la sua funzione principale è quella di consentire un monitoraggio longitudinale approfondito del profilo biologico di ciascun ciclista. Attraverso la raccolta di ulteriori campioni di sangue, l'ITA è in grado di valutare con precisione le variazioni nei marcatori biologici ematologici più rilevanti. Questo approccio rafforza la capacità dell'agenzia di identificare nel tempo eventuali cambiamenti sospetti che potrebbero indicare l'utilizzo di sostanze dopanti, garantendo così un sistema di controllo più sofisticato e preventivo.

Nonostante l'ampiezza e la complessità dell'operazione, l'ITA ha precisato che i risultati di questi test non sono stati ancora resi pubblici. L'elaborazione completa di tutti i dati raccolti richiederà infatti diverse settimane, un lasso di tempo necessario per condurre analisi accurate e approfondite su un volume così elevato di campioni.

Estensione dei controlli e preoccupazioni del CPA

I controlli antidoping sono stati estesi a tutte le squadre che rimangono in competizione nel Tour de France, assicurando una copertura capillare dell'intero gruppo. Tra le formazioni coinvolte figura anche la Red Bull–Bora Hansgrohe, squadra che annovera tra le sue fila il campione olimpico Remco Evenepoel.

L'esecuzione di questi test nel giorno di riposo è stata strategicamente pensata per permettere un monitoraggio quanto più completo e sistematico possibile, massimizzando l'efficacia del programma. Tuttavia, il sindacato CPA ha ribadito con fermezza le sue profonde e persistenti preoccupazioni riguardo all'impatto dei test notturni sul recupero dei corridori. Il sindacato ha sottolineato come tali procedure possano compromettere significativamente non solo il riposo necessario, ma anche le prestazioni degli atleti nelle tappe successive, influenzando negativamente l'integrità sportiva e la salute dei partecipanti alla gara.