L'AS Roma ha ufficialmente svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con adidas. Il kit, presentato con grande attesa, segna il significativo ritorno dello storico stemma 'ASR', già ammirato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto per 1-0 il 6 aprile 2024. Questo design, che fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, si propone come un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, incarnando lo spirito che contraddistingue il Club.

La maglia si presenta con una base rossa, arricchita da dettagli arancioni e gialli che richiamano le iconiche tonalità giallorosse, da sempre distintive della Roma.

Le linee pulite e decise del design sono pensate per trasmettere un senso di orgoglio e fiducia. Un elemento distintivo è il girocollo, impreziosito sul retro dal messaggio “Con tutte le nostre forze”, una frase che sottolinea il legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia, unendo giocatori e tifosi in un'inestinguibile passione giallorossa.

Per l'occasione della presentazione, hanno posato alcuni dei volti più rappresentativi del club: Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, tutti freschi di rinnovo contrattuale, affiancati da Donyell Malen, che si è distinto come grande protagonista nella seconda parte della stagione. Il nuovo kit Home è un vero e proprio inno alla ‘Virtus’ romana, un concetto che incarna coraggio e forza, valori fondamentali nella storia e nell'identità del club capitolino.

Innovazione e comfort per le prestazioni in campo

Progettata specificamente per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è stata realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D. Questi materiali si adattano ergonomicamente al corpo, migliorando significativamente la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento degli atleti. L'integrazione della più recente tecnologia climacool+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore, mantenendo i giocatori freschi e asciutti per tutta la durata della partita. Inoltre, zone in mesh strategicamente posizionate sono state incorporate per ottimizzare il flusso d'aria e la traspirabilità, contribuendo al benessere complessivo in campo.

Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni coordinati, che riprendono i dettagli gialli presenti sulla maglia, rafforzando l'armonia estetica dell'intera divisa. Per quanto riguarda gli sponsor, il nuovo partner principale sulla parte frontale della maglia è Eurobet.live, mentre rimangono confermati Auberge Collection e Wizz Air come sponsor rispettivamente su manica e retro della divisa.

Disponibilità e il significato del nuovo kit

Il nuovo kit Home dell'AS Roma per la stagione 2026/27 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 22 luglio 2026. I tifosi potranno acquistarlo presso tutti gli AS Roma Store ufficiali, sul sito store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, tramite l’app adidas e sul portale adidas.it.

La presentazione di questa maglia non è solo un evento commerciale, ma un momento significativo che celebra la storia gloriosa della Roma e proietta il club verso il futuro con rinnovata determinazione, unendo in un unico simbolo di identità sportiva la ricca tradizione e le più moderne innovazioni.