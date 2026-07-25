Il mercato calcistico è stato scosso dall'annuncio dell'Al Hilal, che ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno olandese Crysencio Summerville dal West Ham. L'operazione è stata accompagnata da un video di presentazione che ha generato una chiara provocazione nei confronti della Roma, concorrente diretta per il giocatore fino all'ultimo momento.

Il video di presentazione e la frecciatina

Nel video diffuso dal club saudita, l'attenzione è stata catturata da una frase iniziale: “Tutte le strade portano a…”, seguita immediatamente da “Riyadh”. Questo gioco di parole distorce un celebre modo di dire, trasformandolo in un messaggio diretto ai tifosi giallorossi.

Il concetto è ulteriormente rafforzato da un'altra frase presente nel video: “Tutte le strade conducono all’Al‑Hilal”.

Un messaggio chiaro alla Roma

Il claim ironico è stato immediatamente percepito come una beffa nei confronti della Roma. Il club capitolino, infatti, fino a poche ore prima dell'ufficialità, sembrava vicino a chiudere l'operazione. L'Al Hilal ha scelto di sottolineare il sorpasso nella trattativa con un gesto comunicativo che non ha lasciato spazio a interpretazioni ambigue.

La trattativa per Summerville: cifre e retroscena

Il trasferimento di Crysencio Summerville all’Al Hilal è stato definito ufficialmente il 24 luglio 2026. Il club saudita ha versato una cifra complessiva di circa 80 milioni di euro, tra parte fissa e variabile.

Questa operazione si configura come una delle più costose nella storia della Saudi Pro League. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all'Al Hilal fino al 2030.

La Roma aveva presentato un'offerta di circa 46 milioni di euro, ma si è vista superare dall'Al Hilal. Il club saudita ha offerto al calciatore condizioni economiche nettamente superiori, determinando il successo della propria proposta sul filo di lana.