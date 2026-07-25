Lando Norris ha conquistato il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota McLaren ha superato Lewis Hamilton e Kimi Antonelli in una sessione combattuta. La leadership è cambiata più volte, con Norris a lungo in testa, ma anche Hamilton e Charles Leclerc si sono alternati. Antonelli, dopo difficoltà, ha brevemente occupato la vetta.

Il duello finale e i risultati

Negli ultimi minuti, la sessione si è infiammata con simulazioni di qualifica. Norris ha risposto con un giro veloce, fissando il tempo a 1'17"939.

Hamilton ha tentato di superarlo, ma un errore alla chicane ha compromesso il suo giro. Antonelli ha migliorato, ma non a sufficienza per le prime due posizioni.

La classifica finale ha visto Norris precedere Hamilton di 0,117 secondi e Antonelli di 0,129. La top six è stata completata da Leclerc (quarto), Oscar Piastri (quinto) e George Russell (sesto).

Red Bull in difficoltà e problemi tecnici

La Red Bull ha mostrato difficoltà, con Max Verstappen settimo e Isack Hadjar ottavo, con problemi di cambiata "orribili". Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi) hanno chiuso nono e decimo.

Problemi tecnici: Sergio Perez (Cadillac) si è fermato per guasto al motore (bandiera rossa); Arvid Lindblad (Racing Bulls) ha girato poco per intervento al motore. L'Aston Martin ha mostrato segnali di miglioramento, mentre la Williams ha chiuso nelle ultime posizioni, a oltre tre secondi da Norris.