Palella Holdings ha rilasciato una nota ufficiale per chiarire la posizione di Emanuele Floridi all'interno del proprio Advisory Board, specificando che il suo incarico è esclusivamente legato alle attività di consulenza strategica per il Family Office. La precisazione giunge in un momento di particolare attenzione attorno alla società calcistica siciliana, l'Acireale FC.

Nella comunicazione, la società ha dettagliato che il ruolo di Floridi si concentra sull’ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale.

"Tale incarico non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell’Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica", si legge nella nota. Viene inoltre sottolineato che ogni riferimento a Floridi nelle pagine dedicate all’Acireale FC deve essere interpretato unicamente come richiamo al suo ruolo nell'Advisory Board di Palella Holdings, senza implicare alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club.

Tensione crescente attorno all'Acireale FC

Il chiarimento di Palella Holdings si inserisce in un contesto già teso per l’Acireale FC, a seguito di un grave atto intimidatorio avvenuto sotto l’abitazione del presidente Giovanni Di Mauro.

Un gruppo di circa venti persone, con il volto coperto, ha lanciato sacchi di immondizia, fumogeni e bombe carta, generando forte allarme nel quartiere. L'episodio si è verificato a poche ore dalla comunicazione ufficiale con cui il club ha respinto le offerte di acquisizione presentate da Valerio Antonini e dalla stessa Palella Holdings LLC.

Solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri è stato possibile disperdere la folla e ripristinare la calma. Le indagini sono state immediatamente avviate per identificare i responsabili dell'atto e assicurarli alla giustizia.

Condanna unanime della violenza

L'episodio ha suscitato una ferma condanna da parte delle istituzioni e della comunità sportiva.

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha dichiarato: "Qualsiasi atto che violi il rispetto di qualcun altro non ha nulla a che fare con lo sport. Si può criticare la gestione di una squadra, ma non si deve mai arrivare ad atti di violenza. Un gesto come questo va condannato senza se e senza ma, perché fa male a tutta la città".

Anche Salvatore Palella, rappresentante di Palella Holdings, ha espresso solidarietà al presidente Di Mauro, evidenziando l’importanza di mantenere un clima di rispetto e civiltà "affinché episodi di violenza non si ripetano più in futuro". Sulla stessa linea si è espresso Valerio Antonini, pur essendo parte interessata nella vicenda societaria, prendendo le distanze da ogni forma di aggressività: "Prendo le distanze da questi atteggiamenti non accettabili.

Ho sempre stigmatizzato che la violenza è una cosa da non mischiare con lo Sport. Mai e poi mai. Solidarietà al presidente Di Mauro ed alla sua famiglia."

Il futuro societario e la trasparenza

La precisazione sul ruolo di Emanuele Floridi da parte di Palella Holdings si rivela fondamentale per garantire la trasparenza e prevenire equivoci, soprattutto in un momento così delicato per l'Acireale FC. La società ha voluto ribadire la totale estraneità di Floridi rispetto alle attività sportive e gestionali del club, concentrando il suo coinvolgimento unicamente nell'ambito editoriale e comunicativo.

Il futuro dell’Acireale FC rimane al centro dell'attenzione, sia per le offerte di acquisizione respinte sia per il clima di tensione generato dagli ultimi eventi. Le parti coinvolte e le istituzioni hanno ribadito la necessità di un confronto basato sul rispetto e sulla legalità, auspicando una soluzione positiva per il bene della società e dell'intera città.