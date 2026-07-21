Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara alla prima uscita stagionale. Dopo sei giorni di intensi allenamenti, con doppie sedute a Dimaro-Folgarida, la squadra affronterà domani l’Arezzo in un test amichevole. L’incontro è fissato per le ore 18 sul campo di Carciato, sede della preparazione estiva.

La partita è un primo momento di verifica per Allegri, ma le indicazioni saranno parziali. Mancano cinque reduci dal Mondiale (Olivera, McTominay, De Bruyne, Lukaku e Lang), che si uniranno al gruppo nella seconda fase della preparazione a Castel di Sangro.

Il difensore Buongiorno sarà assente per circa tre mesi, per un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro a Barcellona.

Scelte tattiche e rosa

Dagli allenamenti emerge che Allegri intende adottare il modulo 4-3-3. Il tecnico farà ruotare tutti i trentuno giocatori a disposizione per raccogliere informazioni. Fondamentale sarà valutare le prestazioni dei difensori centrali Rafa Marin e Marianucci, possibili soluzioni interne per sostituire Buongiorno, evitando nuovi acquisti.

Il ritiro prevede una seconda amichevole, domenica prossima, contro la Carrarese (Serie B). La presentazione dello staff e della squadra è stata rinviata per uno stato influenzale che ha colpito Allegri.

Gli allenamenti sono proseguiti regolarmente.

Dimaro-Folgarida: cuore della preparazione

Il campo di Carciato, a Dimaro-Folgarida, ospita la preparazione estiva del Napoli. Questa località trentina è da anni sede privilegiata per i ritiri precampionato di squadre di Serie A, grazie a strutture e ambiente favorevole al lavoro atletico. Il ritiro è cruciale per la costruzione della squadra, integrando i nuovi arrivati e testando le soluzioni tattiche.