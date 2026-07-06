L’allenatore della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha commentato l'eliminazione della sua squadra dai Mondiali del 2026. La sconfitta contro la Norvegia agli ottavi di finale ha segnato la fine del percorso verdeoro nel torneo, ma il tecnico italiano ha voluto trasmettere un messaggio di lucidità e prospettiva per il futuro della squadra.

In conferenza stampa, Ancelotti ha ammesso che tutti all'interno del gruppo sono «profondamente rattristati» dall'esito della partita, persa per due a uno. Nonostante la delusione, il tecnico ha tenuto a sottolineare che il Brasile ha comunque disputato un «buon Mondiale», esprimendo la convinzione che la squadra avrebbe persino «meritato di vincere la partita di oggi».

Questa analisi, pur riconoscendo l'amarezza del momento, evidenzia la performance complessiva della Seleçao durante la competizione.

Con uno sguardo rivolto al domani, il commissario tecnico ha offerto una visione chiara per il prosieguo del lavoro. «Dobbiamo pensare che una sconfitta sia l’inizio di una nuova avventura», ha affermato Ancelotti, delineando un percorso di continuità e rinnovamento. Ha poi aggiunto: «Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare, a trovare nuove idee. Non è la fine, è l’inizio di un nuovo ciclo». Questo messaggio, carico di determinazione, punta a trasformare la battuta d'arresto in un trampolino di lancio per future sfide, sottolineando l'importanza della crescita costante e dell'innovazione tattica e strategica.

Un Mondiale tra speranze e delusioni

La Seleçao, sotto la guida di Carlo Ancelotti, si era presentata all'appuntamento con la Norvegia con l'arduo compito di sfatare un persistente tabù. Nelle ultime cinque edizioni dei Mondiali, infatti, le squadre europee avevano sempre rappresentato un ostacolo insormontabile per il Brasile, eliminando i verdeoro in ogni occasione. L'obiettivo era invertire questa tendenza negativa e superare gli ottavi di finale, ma la sfida si è rivelata ancora una volta insidiosa. Nonostante l'ampia preparazione e l'indiscussa esperienza del tecnico italiano, la squadra non è riuscita a spezzare questa sequenza, confermando la difficoltà di affrontare le formazioni del Vecchio Continente nelle fasi cruciali del torneo.

Il futuro della nazionale brasiliana sotto Ancelotti

Il percorso di Ancelotti alla guida del Brasile è stato seguito con grande interesse e aspettative, sia a livello nazionale che internazionale. Il commissario tecnico, la cui carriera vanta la preparazione di oltre millequattrocento partite, ha saputo infondere un senso di serenità e fiducia all'interno dell'ambiente verdeoro fin dal suo insediamento. Questa sua capacità di leadership è stata riconosciuta anche dai giocatori, come testimoniato dalle parole dell'attaccante Endrick, che aveva espresso un'ammirazione profonda, dichiarando: «Sembra che Dio l’abbia benedetto». Ora, all'indomani dell'eliminazione, Ancelotti ribadisce la sua visione proattiva, convinto che solo attraverso un impegno costante nel lavoro e nella ricerca di nuove idee si possa costruire un nuovo ciclo vincente per la nazionale brasiliana, gettando le basi per successi futuri.