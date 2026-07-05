Nella vibrante cornice del PalaTiziano di Roma, la recente “Roma Boxing Night” ha visto Mauro Forte difendere con successo il suo prestigioso titolo EBU Silver dei pesi gallo. L'incontro principale della serata si è concluso con la vittoria di Forte su Vincenzo Picardi per ko tecnico alla decima ripresa, un risultato che ha entusiasmato il pubblico presente. La stessa memorabile serata ha celebrato anche l'assegnazione di due importanti titoli italiani: Giovanni Rossetti si è imposto nella categoria dei medi con un verdetto unanime contro Francesco Faraoni, mentre Angelo Morejon ha conquistato il titolo dei massimi dopo il ritiro del suo avversario, Antonio Carlesimo, al sesto round.

Il Trionfo di Forte e l'Assegnazione dei Titoli Nazionali

Il clou dell'evento ha visto Mauro Forte protagonista indiscusso, che ha saputo difendere con determinazione la sua cintura EBU Silver dei pesi gallo. La sua performance dominante lo ha portato a sconfiggere Vincenzo Picardi, un atleta di grande esperienza e bronzo olimpico a Pechino 2008, con un ko tecnico inflitto al decimo round. Parallelamente, la serata ha coronato nuovi campioni nazionali: il titolo italiano dei medi è stato meritatamente assegnato a Giovanni Rossetti, che ha dimostrato superiorità su Francesco Faraoni con una decisione unanime dei giudici. Nella categoria dei massimi, Angelo Morejon ha prevalso su Antonio Carlesimo, il cui ritiro al sesto round ha sigillato la vittoria di Morejon.

Le Altre Sfide Emozionanti e il Contesto Celebrativo

L'entusiasmante “Roma Boxing Night” si è aperta con un'altra importante vittoria: Pamela Noutcho Sawa, campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri, ha dimostrato la sua forza sconfiggendo Mahjouba Oubtil già al primo round di un incontro previsto su sei riprese. Un momento di particolare significato è stato anche la difesa del titolo italiano di ParaBoxe da parte di Simone Dessì, che ha superato con successo Yeffrey Guzman. L'intera manifestazione, sapientemente organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotion, ha goduto di un parterre d'eccezione, con la presenza a bordo ring di figure istituzionali di spicco come il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi.

Un Evento Storico per la Boxe Italiana

La “Roma Boxing Night” non è stata solo una serata di grandi incontri, ma anche un significativo evento celebrativo, ideato per commemorare i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. L'organizzazione congiunta di FPI, The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotion ha garantito uno spettacolo di alto livello al PalaTiziano di Roma. La posta in gioco era elevata, con un titolo mondiale, un EBU Silver e due titoli italiani in palio, rendendo la serata particolarmente ricca di emozioni e prestigio. Il campione Mauro Forte, con un impressionante record professionale di ventidue vittorie, una sola sconfitta e due pareggi, ha affrontato e superato un avversario di calibro come Vincenzo Picardi.

Quest'ultimo, un vero veterano del ring, vanta un illustre passato che include titoli di campione italiano ed europeo, oltre alla prestigiosa medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008, aggiungendo ulteriore spessore al successo di Forte.