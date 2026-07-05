Denzel Dumfries ha concluso la sua esperienza all'Inter, definendola un "viaggio incredibile" e chiarendo che il suo non è un addio definitivo, bensì un arrivederci. Le sue parole, cariche di emozione e gratitudine, giungono al termine di una stagione ricca di traguardi, in cui l'esterno olandese ha lasciato un'impronta profonda nel club nerazzurro e nei suoi sostenitori.

Un percorso indimenticabile in maglia nerazzurra

Il calciatore ha ripercorso con enfasi il suo periodo trascorso in maglia nerazzurra, descrivendolo come un "viaggio incredibile" che lo ha segnato profondamente.

Ha precisato che la sua partenza non è un addio senza ritorno, ma un arrivederci, lasciando aperta la possibilità di futuri sviluppi nella sua prestigiosa carriera.

Gratitudine e prospettive future

Nel suo messaggio di commiato, l'esterno olandese ha espresso profonda gratitudine verso il club e i tifosi, riconoscendo il valore del percorso condiviso e dei successi ottenuti. Ha voluto infondere un messaggio di speranza, suggerendo che, nonostante il suo trasferimento, il forte legame con l'Inter e con la città di Milano rimarrà saldo nel tempo.

Il trasferimento al Real Madrid e il bilancio sportivo

Il trasferimento di Denzel Dumfries si concretizza con il suo approdo al prestigioso Real Madrid. Con l'Inter, l'esterno olandese ha collezionato 207 presenze, realizzando 27 gol e fornendo 28 assist, e ha contribuito alla conquista di otto trofei. Il club spagnolo ha finalizzato l'operazione esercitando la clausola rescissoria, chiudendo così un capitolo importante e di successo nella carriera del talentuoso calciatore olandese.