La Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo ospiterà "Transumanza Favolosa" martedì 7 luglio 2026, alle ore 21.30. Sarà una serata dedicata al potere delle storie come strumento di incontro e dialogo tra culture. L'iniziativa, ideata da Andrea Satta – pediatra, scrittore e voce dei Têtes de Bois – nasce dall'esperienza del progetto "Mamme Narranti". L'evento si tiene nel ricordo di Carlo Petrini e vedrà protagoniste quattro favole raccontate da mamme italiane e straniere del territorio, accompagnate dalle illustrazioni dal vivo di Giulia Gatta.

Voci e protagonisti sul palco

Sul palco, insieme ad Andrea Satta, interverranno Angelo Pellini, il poliedrico Moni Ovadia e Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Il progetto "Mamme Narranti" ha preso forma da una domanda semplice ma profonda che Satta ha posto a madri di oltre trenta nazionalità diverse, incontrate nel suo ambulatorio pediatrico nella periferia romana: "Come ti addormentavi da bambino?". Da questa interrogazione intima sono nate innumerevoli fiabe, ricordi e tradizioni condivise, trasformando lo studio medico in un vibrante luogo di incontro, dialogo e autentica comunità.

Laboratorio "Paesaggi Favolosi" per i giovani

La tappa di Pollenzo include anche un appuntamento pomeridiano: alle ore 18, nel cortile dell'Università di Scienze Gastronomiche, si terrà "Paesaggi Favolosi".

Si tratta di un innovativo laboratorio di architettura specificamente rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i tredici anni, ideato da Lao Satta e Jack Mazzoli. L'intera iniziativa è organizzata con il prezioso sostegno del Comune di Bra e dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. L'ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per garantire la propria partecipazione, è vivamente consigliata la prenotazione, da effettuare inviando una email all'indirizzo m.gemelli@slowfood.it.

La Sala Rossa dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo e l'Università di Scienze Gastronomiche si confermano così punti di riferimento essenziali per l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali e formative di alto profilo. Questi luoghi, incastonati nel cuore del territorio di Pollenzo, in provincia di Cuneo, continuano a essere catalizzatori di eventi che arricchiscono il tessuto sociale e culturale della regione.