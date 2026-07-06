La Lazio si prepara ad affrontare la nuova stagione con un programma di ritiro precampionato interamente concentrato nel centro sportivo di Formello. Il club biancoceleste ha definito un calendario fitto di impegni, che include intense sessioni di allenamento in doppia seduta sotto la guida del tecnico Rino Gattuso e ben sei amichevoli estive. Una delle principali novità di quest'anno è l'apertura di alcune giornate di allenamento ai tifosi, un segnale concreto di riavvicinamento e trasparenza da parte della società.

Il raduno iniziale della squadra è fissato per giovedì 9 luglio.

Nei giorni successivi, il 10 e l'11 luglio, i giocatori saranno impegnati nelle consuete visite mediche e nei test atletici di rito. La fase più intensa della preparazione prenderà il via lunedì 13 luglio e si protrarrà fino a domenica 26 luglio, con la squadra che lavorerà alacremente in doppie sedute quotidiane. Successivamente, una seconda fase del ritiro si svolgerà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre a Formello. Durante questo periodo, come anticipato, alcune sessioni saranno aperte al pubblico, permettendo agli appassionati di seguire da vicino il lavoro dei propri beniamini.

Il calendario delle amichevoli estive

In vista dell'esordio ufficiale, la Lazio ha programmato sei test amichevoli per affinare la condizione fisica e tattica.

Il primo appuntamento è fissato per il 20 luglio alle ore 18:00, quando i biancocelesti affronteranno la formazione Primavera. Il 26 luglio, sempre alle 18:00, la squadra scenderà in campo contro la Flaminia Civita Castellana. L'inizio di agosto vedrà due impegni ravvicinati: l'1 agosto alle 11:00 contro l'Avellino e il 2 agosto alle 20:45 in trasferta contro l'Ascoli. Il 5 agosto alle 18:00 è in programma un match contro l'Ostiamare, mentre l'ultima amichevole estiva si disputerà il 9 agosto contro il Frosinone, allo stadio Stirpe.

Formello al centro della preparazione e l'apertura ai tifosi

La scelta di concentrare l'intera preparazione a Formello, evitando tournée internazionali, sottolinea la volontà del club di mantenere un contatto diretto con l'ambiente e la tifoseria.

Questa strategia è parte di un progetto più ampio che mira a rendere la nuova Lazio di Gattuso il più possibile visibile. Non solo le giornate aperte agli allenamenti, ma anche le amichevoli, le interviste e le conferenze stampa saranno trasmesse sui canali ufficiali della società, garantendo una copertura completa e una maggiore interazione con i sostenitori. Il primo impegno ufficiale della stagione per la Lazio è fissato per il 16 agosto, con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova.

Dettagli organizzativi e la nuova strategia di comunicazione

Il club punta a raccontare da vicino la preparazione, rendendo il lavoro quotidiano della squadra trasparente e accessibile. Questo cambio di passo nella comunicazione è stato adottato in un momento delicato, con l'obiettivo di superare le tensioni recenti e di riaccendere l'entusiasmo tra i sostenitori.

La conferma di Formello come unica sede del ritiro, una scelta già adottata con successo nella stagione precedente, si arricchisce quest'anno di questa inedita e significativa apertura al pubblico, rafforzando il legame tra la squadra e la sua gente.