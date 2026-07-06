Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio che rappresenta il paese più piccolo della Puglia con soli 144 abitanti, ha conquistato la prestigiosa Coppa Disciplina. Il riconoscimento è stato assegnato per i gironi di Benevento della Terza categoria campana, durante il Galà del Calcio Campano 2026. La cerimonia si è svolta a Castel San Giorgio, nel Salernitano. L'evento, organizzato dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, ha avuto l'obiettivo di premiare le società che si sono distinte per meriti sportivi e comportamentali nel campionato 2025-2026.

La Coppa Disciplina è un premio che esalta non la vittoria sul campo, ma il comportamento esemplare. Viene attribuita alle società che si distinguono per la massima correttezza sportiva durante il campionato, valorizzando l'etica di giocatori, dirigenti e tifosi. La classifica per l'assegnazione del premio è stilata attraverso un sistema di penalità: le squadre che accumulano il minor numero di sanzioni – quali ammonizioni, espulsioni, multe e squalifiche del campo – si aggiudicano il riconoscimento. Fabio Romano, allenatore e capitano del Real Celle di San Vito, ha espresso il suo orgoglio: “Un traguardo che ci rende orgogliosi perché porta avanti il nostro obiettivo primario che è quello dell’inclusione e della sportività”.

Ha inoltre ricordato che “nel campionato precedente, lo stesso traguardo sfumò nelle ultime due giornate, quest’anno invece l’abbiamo raggiunto con la massima serietà e determinazione”.

Il percorso sportivo e i risultati della squadra

Una decisione strategica ha segnato il percorso del club nel 2022, quando la squadra cellese è passata dalla terza categoria foggiana a quella beneventana. Questa scelta fu motivata dalla necessità di ottimizzare i costi delle trasferte, riducendo significativamente i chilometri da percorrere. Nel campionato 2025-2026, il Real Celle di San Vito ha concluso la stagione in ottava posizione, totalizzando 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e dodici sconfitte.

Il bilancio dei gol vede 24 reti segnate e 59 subite. Il titolo di campione del campionato è stato conquistato dal Flachi Cautano, che si è piazzato primo in classifica con 34 punti.

Il valore del premio e il sostegno della comunità

La sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, ha voluto sottolineare l'importanza di questo successo per l'intera comunità: “La squadra di calcio è un gruppo solido, unito da una passione genuina e autentica per il calcio”. La sindaca ha poi aggiunto: “Questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese con la speranza che anche in futuro questi ragazzi facciano del fair play la loro prima arma sul campo ancor prima di quella agonista‑sportiva”. Un ruolo di rilievo nel sostegno alla squadra è stato ricoperto dallo sponsor principale del campionato, “Romano Automobili”, un autosalone situato a Ohlsbach, in Germania, di proprietà di Giuseppe Romano, un cittadino di Celle di San Vito emigrato.