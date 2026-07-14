L'Aston Villa ha ufficialmente annunciato che Emiliano Martinez, il portiere argentino, continuerà la sua esperienza con la squadra inglese. Questa dichiarazione giunge in risposta alle voci di mercato che avevano recentemente accostato il giocatore alla Juventus. Il club di Birmingham ha comunicato la propria posizione in maniera inequivocabile: Martinez non è sul mercato e non vi è alcuna trattativa in corso con altri club per un suo trasferimento.

La ferma posizione dell'Aston Villa sul futuro di Martinez

Il club inglese ha ribadito con forza la volontà di trattenere Emiliano Martinez, considerandolo un elemento di fondamentale importanza per la rosa.

La dirigenza ha espresso la sua posizione con una dichiarazione chiara: "Martinez resta con noi", un messaggio che intende porre fine alle speculazioni su un possibile passaggio alla Juventus. L'Aston Villa è determinata a proseguire il proprio progetto tecnico, contando pienamente sull'apporto del portiere argentino, riconosciuto per le sue qualità e il suo carisma.

L'interesse della Juventus e la chiusura del mercato

La Juventus aveva manifestato un concreto interesse per Martinez in vista della prossima stagione, valutandolo come potenziale rinforzo. Tuttavia, la posizione ferma e intransigente dell'Aston Villa ha bloccato ogni possibile sviluppo. Il portiere, protagonista con la nazionale argentina e decisivo in numerose partite di Premier League, continuerà la sua avventura sportiva con il club di Birmingham, dove è ormai un punto di riferimento.

Allo stato attuale, non sono previsti ulteriori incontri tra le due società riguardo al futuro di Emiliano Martinez. L'Aston Villa ha così riconfermato in modo categorico la piena fiducia nel proprio numero uno, ponendo fine alle voci di mercato che lo vedevano prossimo a un trasferimento in Italia. La decisione del club inglese sottolinea l'importanza strategica del giocatore per gli obiettivi futuri della squadra.