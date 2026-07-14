Il mercato entra in una fase sempre più delicata e le strategie delle big italiane iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. La Juventus rischia di vedere sfumare Emiliano Martinez, uno dei principali obiettivi per la porta dopo le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Aston Villa, mentre l'Inter potrebbe rivalutare la permanenza di Pavard. Sul fronte Roma, invece, la dirigenza giallorossa avrebbe deciso di affondare il colpo per almeno uno tra Alejandro Garnacho e Diego Moreira, con due offerte già recapitate ai rispettivi club.

L'Aston Villa chiude a Martinez, la Juventus valuta l'alternativa Vicario

Le ultime dichiarazioni del direttore sportivo dell'Aston Villa, Damian Vidagany, rilasciate a 365Scores, suonano come un vero e proprio avvertimento per la Juventus. "Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate. Tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club", ha affermato il dirigente, spegnendo almeno per il momento le indiscrezioni sul possibile approdo del portiere argentino in bianconero. Qualora queste parole trovassero conferma nei fatti, la Juventus sarebbe chiamata a rivedere rapidamente i propri piani, orientandosi su profili alternativi.

Tra questi continua a figurare quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham, che rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello per raccogliere l'eventuale eredità tra i pali.

Nel frattempo, secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, anche l'Inter starebbe concentrando i propri sforzi sul reparto difensivo. Oltre alla ricerca di un terzino destro, con Djed Spence tra gli ultimi nomi emersi, Marotta vorrebbe regalare a Cristian Chivu almeno due nuovi difensori centrali. In merito a questo, tra le situazioni da monitorare in casa nerazzurra c'è anche quella di Benjamin Pavard. Sempre secondo Schira, il francese, rientrato dopo il prestito al Marsiglia, non avrebbe ricevuto offerte concrete e, piuttosto che essere ceduto a condizioni poco vantaggiose, potrebbe tornare utile al progetto tecnico dell'Inter.

La sua capacità di ricoprire più ruoli, da centrale a braccetto in una difesa a tre fino a esterno destro, rappresenta infatti una risorsa preziosa per Chivu.

La Roma prova il doppio colpo in attacco

Sul fronte Roma, invece, il mercato offensivo entra nel vivo. Come riportato dal giornalista Luca Cerchione, il club giallorosso avrebbe presentato due proposte: una al Chelsea per Alejandro Garnacho, sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un valore complessivo di 30 milioni di euro, e una allo Strasburgo per Diego Moreira, questa volta per un acquisto a titolo definitivo sempre da 30 milioni. L'obiettivo della Roma è chiudere almeno una delle due operazioni, ma qualora entrambe le società accettassero le condizioni formulate dai capitolini, non è escluso che i due esterni possano sbarcare insieme nella Capitale.