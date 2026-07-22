Alejandro Garnacho si allontana dalla Roma. L'ala argentina del Chelsea, che non rientrerebbe nei piani del tecnico Xabi Alonso, è diventata un obiettivo dell'Aston Villa, pronto a inserirsi nella corsa per il giocatore.
L'Aston Villa accelera per Garnacho
Dopo gli affari sfumati per la Roma con Greenwood, trasferitosi al Fenerbahce, e Summerville, passato all'Al-Hilal, anche la pista Garnacho sembra complicarsi per il club giallorosso.
Secondo quanto riportato da Marca, l'Aston Villa avrebbe fissato per oggi le visite mediche dell'esterno argentino.
La forza economica del club inglese
L'Aston Villa può contare su importanti risorse economiche dopo la cessione di Morgan Rogers proprio al Chelsea per l'equivalente di 137 milioni di euro.
La disponibilità finanziaria del club inglese potrebbe permettergli di superare la concorrenza e chiudere l'operazione per Garnacho.