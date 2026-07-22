Il futuro di Lois Openda resta in bilico. Oltre alla situazione legata a Jonathan David, la Juventus sta valutando offerte importanti per l'attaccante belga, considerato non intoccabile dalla dirigenza ma soprattutto da mister Luciano Spalletti. Diverse le pretedenti sul classe 2000 tra cui il Lione che potrebbe intavolare una trattativa concreta per il suo eventuale ritorno in Francia.

Pressing del Lione per Openda, sullo sfondo anche alcuni club di Premier

Dopo una stagione negativa condita da 24 presenza ed una sola rete in campionato, l'ex Lispia potrebbe lasciare Torino per rilanciarsi, ritornare protagonista e riconquistare la Nazionale.

Stando alle ultime notizie, il Lione sarebbe molto interessato starebbe valutando la fattibilità dell'affare. Il club francese vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una proposta che al momento non scalda la Vecchia Signora che spinge per una cessione a titolo definitivo attorno ai 30 milioni di euro. Cifra che potrebbe arrivare dall'Inghilterra con diversi club inglesi come Bournemouth e Leeds che avrebbero effettuato dei sondaggi ma senza concretizzarli fino a questo momento.

Il sempre più probabile addio del belga permetterebbe alla dirigenza di reinvestire il denato così da completare il reparto offensivo. Resiste la candidatura di Mateo Pellegrino, sempre più vicino ai bianconeri per una cifra complessiva da 25-28 milioni di euro, mentre non ci sono passi in avanti per quanto concerne la trattativa per Randal Kolo Muani vista la richiesta di 50 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain.

Idea Andrè per la mediana, possibile permanenza per Douglas Luiz

La Juventus lavora su più tavoli per puntellare ogni reparto ed in particolar modo il centrocampo che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Andrè Santos Dias che potrebbe lasciare il Corinthias in questa finestra di mercato.

Il centrocampista verdeoro classre 2006 vorrebbe provare una nuova esperienza in Europa e la Juve ha memorizzato queste informazioni, così da poter intavolare una trattativa concreta ed anticipare la concorrenza di alti club europei. Stando ad alcuni rumors, la Vecchia Signora avrebbe proposto una cifra attorno ai 17 milioni di euro per concludere l'affare ed accaparrarsi le prestazioni del 20enne brasiliano.

Un colpo importante che darebbe vivacità, tecnica e duttilità all'intero centrocampo bianconero.

Da un brasiliano all'altro. Centrocampista che potrebbe restare in bianconero è Douglas Luiz. Dopo la parentesi non esaltante in Inghilterra al Nottingham Forrest, al momento non ci sono offerte concrete per il classe 98. Spalletti potrebbe così decidere di rilanciarlo e di utilizzarlo nelle rotazioni per la mediana. Il ritiro estivo sarà quindi decisivo.