Il Tottenham ha ufficializzato un colpo di mercato di grande rilievo, assicurandosi le prestazioni del difensore centrale olandese Jan Paul Van Hecke. Il calciatore, 26 anni, si trasferisce dal Brighton per una cifra stimata intorno ai 60 milioni di euro. Questo acquisto rappresenta un rinforzo chiave per la squadra guidata dall'allenatore Roberto De Zerbi, che ritrova così un giocatore con cui ha già avuto modo di lavorare. L'operazione segna il sesto innesto estivo per gli Spurs, confermando l'ambiziosa strategia del club londinese.

Un investimento strategico per la difesa

L'arrivo di Van Hecke si inserisce in una campagna acquisti estiva particolarmente dispendiosa per il Tottenham, che ha già investito complessivamente 237 milioni di sterline per sei nuovi acquisti. Questo trasferimento, definito 'faraonico' per l'entità della cifra, evidenzia la ferma volontà del club di Londra di rafforzare in modo significativo il reparto difensivo. L'obiettivo è chiaro: presentarsi alla prossima stagione con una retroguardia solida e affidabile.

Il ricongiungimento con De Zerbi

Il centrale olandese approda nella capitale inglese dopo aver già condiviso un'esperienza professionale con Roberto De Zerbi al Brighton. Il tecnico italiano ha giocato un ruolo cruciale in questa trattativa, esprimendo una forte volontà di avere il giocatore nella sua rosa.

Van Hecke è infatti considerato un elemento fondamentale e strategico per la retroguardia degli Spurs, un rinforzo capace di integrarsi rapidamente grazie alla pregressa conoscenza dei metodi e delle tattiche di De Zerbi.

I termini economici dell'accordo

L'accordo definitivo tra il Tottenham e il Brighton è stato raggiunto sulla base di 52 milioni di sterline, una somma che al cambio attuale corrisponde a circa 60,12 milioni di euro. Il trasferimento si è concretizzato dopo che il difensore aveva manifestato apertamente la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club precedente, in scadenza l'estate successiva. L'operazione non prevede l'aggiunta di bonus. Tuttavia, l'accordo include una specifica clausola di rivendita: il Brighton incasserà il 20% dell'eventuale plusvalenza che il Tottenham dovesse realizzare in una futura cessione di Jan Paul Van Hecke.