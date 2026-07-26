L'Atalanta di Maurizio Sarri ha ottenuto una vittoria in rimonta per 3-2 contro l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi. L'amichevole precampionato, disputata a porte chiuse al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, ha segnato la conclusione della prima fase del ritiro dei bergamaschi.

La partita ha visto l'Arezzo portarsi in doppio vantaggio nel primo tempo: Arena, servito da Sala, ha sbloccato il risultato con un sinistro a giro dal limite, seguito dal raddoppio di Illanes di testa su angolo di Tavernelli. L'Atalanta ha reagito con determinazione nella ripresa, anche grazie al rientro di alcuni nazionali.

La rimonta nerazzurra: i gol decisivi

Il secondo tempo ha visto il ribaltamento del risultato. Al 4' Sulemana ha accorciato le distanze di destro su rifinitura di Krstovic. Al 19' Maldini ha servito Ederson, che ha appoggiato in rete davanti all’area piccola, ristabilendo la parità. La rimonta si è completata al 26', quando lo stesso Krstovic ha schiacciato di testa il pallone del 3-2, sfruttando un corner di Maldini dalla sinistra.

Tra i protagonisti del match figurano Ibrahim Sulemana ed Ederson, entrambi rientrati dai Mondiali con De Roon, Kossounou e Krstovic. Il tecnico Sarri ha potuto contare anche sul ritorno di Mario Pasalic, reduce dall'eliminazione della Croazia ai sedicesimi di finale contro il Portogallo; per lui sono previste visite mediche e test.

Restano ancora attesi per il pieno rientro nel gruppo Sulemana (Ghana) e De Ketelaere (Belgio).

La preparazione estiva e i prossimi impegni

La preparazione estiva dell'Atalanta prosegue intensamente al Centro Bortolotti di Zingonia. Dopo il precedente pareggio in amichevole contro il Mantova, la squadra ha svolto sedute mirate. L'amichevole con l'Arezzo, disputata domenica 26 luglio alle 20, è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del club, con differita su Bergamo TV la sera successiva. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 29 luglio, in vista dei prossimi impegni precampionato.

La presenza dei nazionali rientrati è cruciale per la crescita del gruppo. Sarri ha già iniziato a lavorare con De Roon e Kossounou, mentre il resto dei giocatori impegnati ai Mondiali si unirà progressivamente. Tutte le amichevoli si svolgono a porte chiuse per ragioni logistiche e organizzative, ma la società garantisce la possibilità di seguire la squadra tramite i canali ufficiali.