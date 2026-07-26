L'Atalanta di Maurizio Sarri ha dimostrato carattere e determinazione, superando l'Arezzo con un'emozionante rimonta per 3-2 in un'amichevole precampionato disputata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La formazione bergamasca, dopo aver subito due reti nel primo tempo, è riuscita a ribaltare completamente il risultato nella ripresa, chiudendo così con una vittoria la prima fase del suo ritiro estivo.

L'incontro ha preso una piega inaspettata fin dai primi minuti, con l'Arezzo che si è portato immediatamente in vantaggio. È stato Arena a sbloccare il risultato con un preciso sinistro a giro dal limite dell'area, ben servito da Sala sulla destra.

Pochi istanti dopo, al settimo minuto, gli ospiti hanno raddoppiato: Illanes, con un colpo di testa perentorio, ha corretto in rete un calcio d'angolo battuto da Tavernelli. L'Atalanta, che vedeva il rientro in campo di giocatori importanti come Ibrahim Sulemana ed Ederson, freschi di rientro dai Mondiali, insieme a De Roon, Kossounou e Krstovic, ha faticato a trovare la giusta quadratura e a creare pericoli significativi nella prima frazione di gioco.

La spettacolare rimonta nella ripresa

Il secondo tempo ha visto una trasformazione nella squadra di Sarri, che è rientrata in campo con un piglio decisamente diverso. Al quarto minuto della ripresa, l'Atalanta ha accorciato le distanze: Sulemana, con un inserimento di destro ben calibrato, ha insaccato la palla in rete, sfruttando un pregevole assist di tacco di Krstovic e la collaborazione di Ahanor.

Questa rete ha riacceso le speranze dei nerazzurri, infondendo nuovo slancio alla manovra. La pressione atalantina è cresciuta e, al diciannovesimo minuto, è arrivato il gol del pareggio: Maldini ha servito con precisione Ederson, che, ben posizionato davanti all'area piccola, non ha sbagliato, ristabilendo l'equilibrio. La rimonta si è poi completata al ventiseiesimo minuto grazie a Krstovic. Il giocatore, da poco diventato papà della secondogenita Nika, e già protagonista di altre tre occasioni da gol nel corso della partita, ha siglato il definitivo 3-2 con un potente colpo di testa, alzandosi sul primo palo su un calcio d'angolo battuto da Maldini dalla sinistra. Un gol che ha coronato una prestazione di grande intensità e resilienza.

Il quadro delle amichevoli estive

La vittoria dell'Atalanta contro l'Arezzo si inserisce in un contesto più ampio di una giornata ricca di impegni per le formazioni di Serie A. Diverse squadre sono scese in campo per i loro test estivi, tra cui l'Inter, la Roma, il Napoli, la Lazio e il Frosinone, tutte impegnate in amichevoli di preparazione. Questi incontri rappresentano un banco di prova fondamentale per i tecnici, che possono così valutare la condizione fisica e tattica dei propri effettivi, sperimentare nuove soluzioni di gioco e integrare al meglio i nuovi innesti in vista dell'imminente stagione ufficiale. Per i bergamaschi, la ripresa degli allenamenti è già fissata per mercoledì 29 luglio, con l'obiettivo di proseguire la preparazione dopo una rimonta che ha evidenziato non solo le qualità tecniche, ma anche il carattere e lo spirito di gruppo della squadra di Sarri.