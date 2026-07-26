Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato: "Confermo che con la Juventus non ci sono segnali da settimane, perché alla Continassa non sono disposti a fare follie per l'attaccante serbo. Questo al netto del fatto che non stanno arrivando grandi proposte al serbo, che dal canto suo non ha abbassato le pretese rispetto a quanto ha sempre chiesto. L'unica società che si è fatta sotto per il centravanti classe 2000 e che gli ha offerto una cifra congrua con le sue ambizioni è il Besiktas, club turco che ora però sta dirottando le sue attenzioni su Darwin Nunez.

Insomma Vincenzo Italiano evidentemente oltre ad essere stato convinto da un mega contratto, ha anche avuto le dovute rassicurazioni su una sessione di mercato molto importante".

Inter, Pedullà: 'Per Romero l'offerta da 40 milioni sarà suscettibile ad aumenti'

Sull'Inter poi Pedullà ha detto: "I 40 milioni di euro che erano stati stanziati per Spence ora sono stati dirottati sul profilo di Romero. Attenzione però, perché credo che questa cifra sarà suscettibile a un ritocco: ne serviranno almeno 45 per il difensore argentino e penso che alla Pinetina non vorranno perdere ulteriormente tempo. Al netto delle parole di Ausilio, che ha sottolineato come il mercato dell'Inter sarà lento, io credo che abbiano intenzione di accelerare per evitare che altri club subentrino".

Roma e Bologna, l'intreccio raccontato da Pedullà

Sulla Roma e sull'intreccio con il Bologna, Pedullà ha poi detto: "Castro è un nome nato a sorpresa ma che secondo me è perfetto per Gasperini. Nelle scorse ore si sono aggiustati gli ultimi dettagli di un pacchetto complessivo, bonus compresi, di 35 milioni di euro. Il Bologna dal canto suo, si avvia a fare una grande plusvalenza con l'argentino, che era stato pagato 15 milioni di euro e ora dovrà tornare sul mercato per trovare l'attaccante titolare. Occhio a Espi, un profilo sondato anche dalla Lazio ma che potrebbe essere già stato prenotato dalla Premier, ma attenzione anche a Dovbyk. Quella dell'ucraino sarebbe una trattativa slegata da quella di Castro, che dovrà essere seguita con attenzione nei prossimi giorni. Rowe? In teoria è incedibile, ma di fronte a un'offerta da 40 milioni di euro, magari proveniente dall'Inghilterra, anche lui potrebbe partire".