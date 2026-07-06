Il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, è intervenuto sulla controversa revoca della sospensione inflitta a Folarin Balogun durante i Mondiali di calcio, una decisione che ha generato un acceso dibattito tra appassionati ed ex giocatori.

Micallef ha dichiarato su X: "Molti appassionati di calcio, compresi alcuni ex giocatori, hanno già espresso la propria opinione in merito alla sospensione di Balogun. Da tifoso, anch'io ritengo che sia stata una decisione sbagliata. Detto questo, la mia posizione è sempre stata chiara: le decisioni relative alle regole sportive e alle questioni sportive spettano agli organismi sportivi, non ai politici.

Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport." Il commissario ha così ribadito l'importanza di una netta separazione tra sport e politica.

Il dibattito sull'autonomia sportiva

Micallef ha proseguito, affermando che "dovremmo invece concentrarci sulle vere sfide di governance che lo sport deve affrontare, tra cui l'uso dello sport come strumento politico". Questa presa di posizione si inserisce nel contesto della revoca della squalifica di Balogun, inizialmente inflitta dopo una partita dei sedicesimi di finale, che ha acceso il dibattito sulla trasparenza e l'indipendenza delle decisioni disciplinari nel calcio internazionale.

Numerosi tifosi e osservatori hanno evidenziato come tale revoca possa costituire un precedente pericoloso per la gestione delle regole sportive, specialmente in contesti di alto livello come i Mondiali.

Le reazioni delle istituzioni calcistiche europee

La UEFA ha espresso una posizione fortemente critica riguardo alla decisione di sospendere, per un periodo di prova di un anno, l'applicazione della squalifica automatica per il cartellino rosso di Balogun. L'organismo ha dichiarato che "la decisione ha superato una linea rossa" e ha ribadito che "il calcio, come ogni altro sport, si fonda su regole che sono la base di una competizione giusta, onesta e trasparente".

L'organismo calcistico europeo ha enfatizzato come la certezza delle regole sia cruciale per assicurare l'integrità del gioco e la credibilità delle competizioni. Ha aggiunto che questa scelta rischia di creare un precedente che richiederà un trattamento equivalente in situazioni analoghe, compromettendo l'equità sportiva. La UEFA ha concluso definendo la decisione "inedita, incomprensibile e ingiustificabile", sottolineando l'indispensabile uniformità nell'applicazione delle regole a livello internazionale.