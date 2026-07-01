Sebastián Beccacece ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico dell’Ecuador, una decisione maturata a seguito dell’eliminazione della nazionale sudamericana dai Mondiali di calcio. L’annuncio è giunto immediatamente dopo la sconfitta per 2-0 subita contro il Messico nei sedicesimi di finale, un risultato che ha interrotto bruscamente il cammino della squadra nella competizione internazionale.

Il tecnico argentino, quarantacinque anni, ha chiarito che il suo contratto sarebbe comunque giunto a scadenza al termine del torneo. Tuttavia, ha optato per l’abbandono dell’incarico in anticipo, spinto dall’uscita prematura della squadra.

Beccacece ha descritto la situazione come una "giornata e una serata tristi e dolorose per l'intera nazione ecuadoriana", evidenziando il profondo impatto emotivo della sconfitta. Ha inoltre aggiunto che "Questo gruppo di giocatori aveva suscitato grande entusiasmo e aspettative elevate". Ammettendo le difficoltà, il ct ha riconosciuto che la squadra è stata "insufficiente" nel primo tempo, frazione di gioco in cui ha subito entrambe le reti decisive.

Il percorso di Beccacece alla guida dell’Ecuador

Beccacece aveva assunto la guida della panchina dell’Ecuador nell’estate del 2024, portando la nazionale a un eccellente percorso di qualificazione che aveva garantito la partecipazione ai Mondiali.

Sotto la sua direzione, la squadra aveva saputo esprimere un forte spirito collettivo, alimentando grandi aspettative tra i sostenitori. "Non andremo avanti, è una cosa che avrei voluto fare, dato che qui mi sono trovato bene e credo sinceramente che abbiamo creato un gruppo caratterizzato da uno straordinario spirito collettivo. Avrei voluto restare e continuare il nostro percorso", ha dichiarato il tecnico, esprimendo il proprio rammarico per la conclusione anticipata dell’esperienza mondiale.

La sconfitta contro il Messico ha rappresentato un duro colpo per una squadra che aveva dimostrato grande potenziale durante le qualificazioni. Beccacece ha assunto la piena responsabilità per la prestazione negativa, affermando: "Il Messico ci ha nettamente superato e questa è ovviamente una mia responsabilità.

Non abbiamo fatto ciò che sappiamo fare meglio e abbiamo meritato di perdere". Ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente della federazione ecuadoriana, Francisco Egas, e a tutti i giocatori per il cammino intrapreso insieme: "Sono grato al presidente per la sua fiducia e per la libertà che mi ha concesso, e anche alla federazione. Lascio un ruolo che apprezzo molto. Abbiamo costruito un'eredità".

Il bilancio della gestione e il contesto delle dimissioni

Durante la gestione di Beccacece, l’Ecuador ha registrato un bilancio di nove vittorie, dodici pareggi e tre sconfitte. Questo rendimento ha permesso alla nazionale di risalire la classifica delle qualificazioni sudamericane, piazzandosi al secondo posto, subito dietro l’Argentina.

Il tecnico argentino aveva condotto la squadra a una impressionante striscia di diciannove risultati utili consecutivi, interrotta solamente dalla sconfitta per 1-0 contro la Costa d’Avorio nella gara d’esordio del Mondiale. Dopo l’eliminazione, Beccacece ha voluto ribadire la sua gratitudine: "Sono grato a tutti i giocatori e al paese per questo viaggio e questa avventura al loro fianco. Voglio solo dire 'grazie'".

Le dimissioni di Beccacece si inseriscono in un più ampio scenario di cambiamenti ai vertici tecnici delle nazionali impegnate nei Mondiali, con diversi altri commissari tecnici che hanno lasciato il proprio incarico, tra cui quelli di Corea, Scozia, Repubblica Ceca e Olanda.