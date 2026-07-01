Un capitolo leggendario si chiude nella storia della Roma e nella vita di Bruno Conti. Dopo cinquantatré anni di ininterrotta e gloriosa militanza, l'ex campione del mondo ha ufficialmente salutato il club giallorosso, lasciando un'eredità indelebile. Il suo addio, avvenuto nella storica cornice di Trigoria, è stato un momento intriso di profonda emozione, culminato nelle sue parole cariche di significato: "Penso che a tutto c’è un inizio e a tutto c’è una fine". Con questa riflessione, Conti ha voluto segnare la naturale conclusione di un percorso straordinario che lo ha visto protagonista in ogni veste: prima come giocatore simbolo, poi come dirigente e infine come allenatore, sempre al servizio della sua amata squadra.

La decisione di Bruno Conti di non rinnovare il suo contratto, giunto a scadenza, è maturata all'età di settantuno anni. Una scelta consapevole, dettata dal desiderio di dedicare maggiore tempo alla propria salute e alla sua famiglia. "Andando via da Trigoria, e togliendo tutto quello che era di mio dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione con tutti i dipendenti presenti", ha raccontato Conti, descrivendo la commozione del momento. "Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia". Un gesto che sottolinea la priorità data agli affetti personali dopo decenni di dedizione totale al mondo del calcio.

Un legame che trascende il contratto

Nonostante la conclusione del rapporto contrattuale, il legame tra Bruno Conti e la Roma è destinato a perdurare. I Friedkin, attuali proprietari del club, hanno già manifestato la chiara intenzione di coinvolgere l'ex bandiera giallorossa in diverse iniziative previste per il centenario della società. La presenza di Conti, figura iconica e profondamente radicata nell'identità romanista, sarà infatti cruciale in molti degli eventi ufficiali che celebreranno i cento anni di storia del club. La dirigenza intende così mantenere vivo e attivo il rapporto con uno dei suoi personaggi più rappresentativi, riconoscendone il valore che va ben oltre i ruoli tecnici o dirigenziali ricoperti nel corso di una carriera lunghissima.

In questo contesto di continuità, era stata avanzata a Conti la proposta di assumere un ruolo da testimonial in vista delle imminenti celebrazioni del centenario. Un'offerta che, almeno per il momento, l'ex dirigente ha scelto di non accettare. Tuttavia, i contatti tra le parti rimangono aperti e costanti, lasciando intravedere la possibilità che nei prossimi mesi possa essere individuata una soluzione differente per riportare Bruno Conti all'interno dell'organigramma del club, seppur con una veste rinnovata e più consona alle sue attuali esigenze. Nel frattempo, per quanto riguarda la successione alla guida del settore giovanile, il nome in pole position per raccogliere questa importante eredità è quello di Massimo Margiotta, attualmente sotto contratto con l'Hellas Verona.