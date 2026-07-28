Il Brescia Calcio è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Brescia, segnando la fine definitiva dell'era di gestione di Massimo Cellino. La sentenza giunge dopo il rigetto della richiesta di concordato in bianco presentata dal club, che puntava sui crediti derivanti dalla cessione di Sandro Tonali. Nonostante questo tentativo, la società non è riuscita a evitare il crac finanziario. Con un monte debitorio stimato in circa 20 milioni di euro, il club entra ora ufficialmente in liquidazione giudiziale.

Le speranze di salvare la società erano riposte in diverse strategie.

Il club aveva cercato fino all'ultimo di mantenere attiva la propria matricola sportiva, arrivando persino a iscrivere una squadra Under 16 al campionato provinciale. Nessuna delle iniziative è riuscita a convincere il Tribunale della sostenibilità futura. La riattivazione della matricola, avvenuta lo scorso 30 giugno, era stata alimentata dalla prospettiva di incassare circa 6 milioni di euro dai diritti di valorizzazione legati alla cessione di Tonali. Tale somma si è però rivelata insufficiente a coprire le ingenti passività e garantire la continuità.

Le conseguenze del fallimento e il destino dei creditori

La dichiarazione di fallimento apre ora la fase di ammissione allo stato passivo per i creditori, che avranno tempo fino al prossimo 20 novembre per presentare le proprie istanze.

Sul fronte sportivo, il fallimento del Brescia comporta una conseguenza significativa: i fondi attesi dalla cessione di Sandro Tonali non potranno essere riscossi direttamente dal club. Tali somme, infatti, finiranno in un apposito fondo FIFA, rendendo impossibile per la società fallita beneficiarne. Il Tribunale, in passato, aveva già concesso a Massimo Cellino diverse proroghe, ma questa volta il tempo è definitivamente scaduto.

Un altro aspetto cruciale che trova soluzione con questa sentenza riguarda la storica "vu bianca", il simbolo caratteristico che da sempre contraddistingue le maglie del Brescia. La querelle sull'utilizzo di questo emblema, già in parte risolta dall'intervento di Pasini con l'acquisizione del marchio del Brescia di Corioni per la sua Union, si conclude ora in maniera definitiva.

Con il fallimento della società di Cellino, quest'ultimo non potrà più esercitare alcun diritto per impedire l'utilizzo del simbolo sulle nuove maglie, liberando così il futuro calcistico bresciano da un'annosa disputa.

Il futuro del calcio bresciano dopo la liquidazione

Il fallimento del Brescia Calcio e la conseguente liquidazione giudiziale rappresentano un momento di svolta e di profonda riflessione per la città e per l'intero movimento calcistico locale. Dopo oltre un anno dalla sua uscita dal calcio professionistico, la società si trova ad affrontare una fase complessa, incentrata sulla gestione delle passività e sulla tutela degli interessi dei creditori. La vicenda dei diritti di valorizzazione di Tonali e la risoluzione della disputa sulla "vu bianca" sono elementi centrali che delineano il percorso futuro del calcio a Brescia.

Sarà necessario ripartire da nuove basi, con una diversa organizzazione societaria e una rinnovata visione per il rilancio del calcio cittadino, che dovrà trovare la forza di ricostruire dopo questa battuta d'arresto storica.