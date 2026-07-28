Zinedine Zidane è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale francese di calcio. La conferma è giunta dalla Federazione francese di calcio (FFF), che ha annunciato la scelta di affidare la guida dei Bleus all'ex allenatore del Real Madrid. Questa nomina pone fine a un lungo periodo di speculazioni, consolidando una delle figure più iconiche del calcio mondiale alla testa della selezione transalpina.

L'ufficialità dell'incarico

La nomina di Zinedine Zidane è stata resa pubblica il 28 luglio 2026. La FFF ha comunicato la decisione attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando la fiducia riposta nell'esperienza e nelle capacità di Zidane.

Tale fiducia si basa sul suo illustre passato come ex calciatore di fama mondiale e sul suo comprovato successo come allenatore vincente. Questo incarico rappresenta una svolta significativa per il futuro tecnico della nazionale.

Il ritorno di Zidane nel calcio francese

Dopo aver lasciato la panchina del Real Madrid, Zinedine Zidane torna protagonista nel panorama calcistico internazionale, questa volta alla guida della nazionale del suo paese. Il suo incarico rappresenta un momento importante per il calcio francese, che punta a nuovi traguardi e successi sotto la sua direzione tecnica. L'attesa è alta per l'impronta che l'ex campione saprà dare alla squadra.

Entusiasmo e alte aspettative per i Bleus

L'annuncio della nomina di Zidane è stato accolto con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori. Le aspettative sono elevate, considerando il prestigio e il palmarès dell'ex campione del mondo, sia da giocatore che da tecnico. La nuova avventura di Zinedine Zidane alla guida dei Bleus segna l'inizio di una nuova era per la nazionale francese, con la speranza di raggiungere importanti obiettivi a livello internazionale.