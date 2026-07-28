La Federazione francese di calcio ha ufficialmente annunciato la nomina di Zinedine Zidane a commissario tecnico della nazionale. L'ex campione del mondo e stimato allenatore del Real Madrid assume la guida dei Bleus, segnando un momento di grande attesa e rinnovamento per il calcio transalpino. L'annuncio, giunto tramite un comunicato ufficiale, segue la recente separazione da Didier Deschamps, che ha concluso un lungo e fruttuoso ciclo alla guida della selezione francese. L'arrivo di Zidane nella sede federale ha sancito l'inizio di questa nuova e ambiziosa avventura.

Un nuovo ciclo per i Bleus

L'incarico affidato a Zinedine Zidane si inserisce in un momento cruciale per la nazionale francese, che si appresta a voltare pagina dopo ben quattordici anni di gestione tecnica da parte di Didier Deschamps. Quest'ultimo ha lasciato il suo ruolo al termine del Mondiale 2026, chiudendo un'era ricca di successi e consolidando la sua figura come una delle più influenti nella storia recente del calcio francese. La scelta di Zidane, pertanto, non è solo un cambio di guardia, ma l'avvio di un nuovo percorso che mira a mantenere la Francia ai vertici del calcio internazionale. La presentazione formale del nuovo CT, un evento molto atteso, è stata programmata presso la prestigiosa sede della Federcalcio francese, dove sono stati svelati i dettagli di questo importante accordo.

Il ritorno di un'icona

La decisione di affidare la panchina della nazionale a Zinedine Zidane ha un profondo significato simbolico e risponde a un'attesa prolungata da parte di tifosi e addetti ai lavori. L'ex centrocampista, figura leggendaria del calcio mondiale e indiscusso protagonista della storica vittoria della Francia nel Mondiale del 1998, torna a vestire i colori della sua nazione, questa volta nel ruolo di guida tecnica. Questo ritorno, lungamente desiderato, rappresenta non solo un gesto di continuità con una gloriosa tradizione, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo per i Bleus, con l'obiettivo di scrivere ulteriori pagine di successo. La sua presenza infonde fiducia e speranza per le sfide future, proiettando la squadra verso nuovi traguardi.

Dettagli e prime dichiarazioni

La conferenza stampa di presentazione ufficiale di Zinedine Zidane si è svolta martedì 28 luglio alle ore 11:00, un evento che ha catalizzato l'attenzione mediatica e sportiva. Il presidente della Federcalcio francese (FFF), Philippe Diallo, ha avuto l'onore di formalizzare la nomina di Zidane, confermando l'inizio di un'era che si estenderà fino al 2030. Il nuovo CT, all'età di 54 anni, è pronto a guidare la nazionale francese attraverso un percorso ambizioso. I primi impegni ufficiali sono già delineati: la Francia affronterà la Turchia il 25 settembre in Nations League, per poi scendere in campo contro l'Italia il 2 ottobre, in un attesissimo match che si terrà nello storico Stade de France.

Questi incontri rappresenteranno le prime opportunità per osservare il "nuovo stile" promesso dal tecnico.

Nel corso della sua prima apparizione pubblica, Zidane ha espresso tutta la sua emozione e determinazione. "È un sogno fatto realtà", ha dichiarato con visibile commozione, sottolineando come la guida della nazionale fosse il suo unico vero desiderio. Ha rivelato di aver "ricevuto offerte per allenare club" negli ultimi "quattro o cinque anni", ma di averle "rifiutate tutte" con un unico obiettivo in mente: la panchina della Francia. "È l'unica cosa che volevo fare", ha ribadito, evidenziando la sua profonda motivazione. Con uno sguardo rivolto al futuro, ha aggiunto: "Sono pronto per la sfida, presto vedrete il mio stile".

E con un accenno alla sua lunga esperienza all'estero, ha concluso: "Ho vissuto in Spagna venticinque anni, sapete cosa significa...". Queste parole hanno acceso l'entusiasmo, promettendo un calcio all'insegna della passione e dell'innovazione.