Il calciomercato estivo si infiamma con due trattative di spicco che stanno catalizzando l'attenzione degli appassionati. Da un lato, il Galatasaray ha manifestato un concreto interesse per Rafael Leão, talentuoso attaccante del Milan. Dall'altro, la Juventus ha deciso di rilanciare con determinazione per assicurarsi le prestazioni di Randal Kolo Muani, punta di diamante del Paris Saint-Germain.

Il Galatasaray punta su Leão: trattativa complessa tra ingaggio e valutazione

L'interesse del Galatasaray per Rafael Leão è ormai noto, sebbene non sia ancora stata formalizzata alcuna offerta ufficiale.

Il giocatore, atteso a raggiungere il Milan il 29 luglio per la tournée in Australia, rappresenta un obiettivo ambizioso per il club turco. Le principali difficoltà nella trattativa riguardano l'ingaggio richiesto dall'attaccante portoghese, che si aggirerebbe tra i 13 e i 14 milioni di euro a stagione. Il Galatasaray, dal canto suo, sembrerebbe disposto a spingersi fino a circa dieci milioni di euro. Un altro ostacolo significativo è rappresentato dalla valutazione del Milan, che non intende scendere sotto i 60 milioni di euro, forte anche del contratto di Leão in scadenza nel 2028. Nel frattempo, il Fenerbahçe ha prontamente smentito, tramite un comunicato ufficiale, le recenti voci che parlavano di una presunta offerta da 100 milioni di euro per il giocatore.

La Juventus rilancia per Kolo Muani: quinquennale e offerta da 40 milioni

La Juventus ha intensificato la propria offensiva per riportare a Torino Randal Kolo Muani. Per l'attaccante del Paris Saint-Germain, i bianconeri hanno preparato un contratto quinquennale che prevede un ingaggio di cinque milioni di euro a stagione. L'offerta economica presentata al club francese è stata incrementata, raggiungendo i 40 milioni di euro. Questa mossa rappresenta un rilancio significativo rispetto alle precedenti proposte, con la Juventus determinata a convincere il PSG a cedere il giocatore.

Strategie di mercato: Kolo Muani e Pellegrino nel mirino bianconero

La dirigenza della Juventus ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain, esplorando diverse formule d'acquisto per Kolo Muani e per un altro attaccante, Mateo Pellegrino.

L'intenzione è quella di acquisire Kolo Muani a titolo definitivo, mentre per Pellegrino si prospetta un'operazione di prestito con obbligo di riscatto condizionato. La serietà delle intenzioni del club è stata sottolineata dalla partecipazione di figure chiave come Spalletti, Carnevali, Massara e Chiellini, oltre a membri del consiglio di amministrazione, a un recente summit di mercato. Questo incontro ha evidenziato la forte volontà di concludere positivamente entrambe le operazioni, rafforzando il reparto offensivo bianconero.

Per quanto concerne la situazione di Rafael Leão, l'interesse del Galatasaray rimane vivo, ma la mancanza di un'offerta formale e le divergenze su ingaggio e valutazione continuano a mantenere la trattativa in una fase embrionale, rendendo il suo esito ancora incerto.