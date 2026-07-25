Le grandi del calcio italiano continuano a muoversi su più tavoli in un mercato che, giorno dopo giorno, entra sempre più nel vivo. La Juventus sarebbe vicina a definire una nuova uscita, con Joao Mario destinato a vestire la maglia della Fiorentina, mentre a Trigoria è emersa una suggestione che avrebbe del clamoroso: Rafael Leao. Un'ipotesi affascinante, ma che, almeno per il momento, sembrerebbe destinata a restare tale a causa delle elevate richieste economiche del Milan.

Fiorentina, offerta alla Juventus per Joao Mario: accordo vicino

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe presentato alla Juventus un'offerta per Joao Mario sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

La trattativa starebbe procedendo in maniera spedita e la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso della settimana.

Per il club viola si tratterebbe di un'operazione importante, che regalerebbe a Fabio Paratici il sesto acquisto di questa sessione estiva dopo gli arrivi di Viery, Atta, Dragusin, Oulai e Jimenez. Un mercato fin qui particolarmente intenso, con la società toscana impegnata a costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

Per Joao Mario, invece, sarebbe il secondo prestito consecutivo. Il terzino portoghese aveva infatti già lasciato Torino nella seconda parte della scorsa annata per trasferirsi al Bologna e ora potrebbe vivere una nuova esperienza lontano dalla Continassa, con l'obiettivo di trovare continuità e rilanciarsi definitivamente.

Roma, spunta la suggestione Leao: Moretto frena l'entusiasmo

Nelle ultime ore in casa Roma ha iniziato a circolare con insistenza il nome di Rafael Leao. L'esterno offensivo del Milan rappresenterebbe un profilo di assoluto livello per rinforzare il reparto avanzato giallorosso, ma la trattativa appare estremamente complicata. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto su YouTube, che ha ridimensionato le possibilità di vedere il portoghese approdare nella Capitale.

"Il nome del portoghese potrebbe effettivamente essere di gradimento ai giallorossi, perché d'altronde a chi non piacerebbe Leao. Però in questo momento la Roma si sta concentrando su altri obiettivi. Oltre a questo va detto che la situazione dell'esterno lusitano è complicata da risolvere, almeno momentaneamente. Anche perché il Milan ora chiede 60 milioni di euro per lui".