La Juventus non sembra intenzionata a fermarsi. Dopo aver portato a termine la lunga operazione con il Paris Saint-Germain per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani e aver praticamente definito anche l'affare con il Bayer Leverkusen per il giovane bosniaco Karim Alajbegovic, il club bianconero prepara altri movimenti sul mercato. A confermarlo sono le parole di Giovanni Carnevali, che lasciano intendere come il lavoro della dirigenza sia tutt'altro che concluso.

Il Napoli continua a lavorare con grande intensità sul mercato e avrebbe già individuato due profili considerati importanti per completare la rosa di Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo in agenda Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, due operazioni ritenute strategiche per intervenire sia in difesa sia sulle corsie esterne.

Dopo aver visto sfumare le piste Kerim Alajbegovic e Konstantinos Karetsas, il Milan continua a cercare un giovane talento da aggiungere alla propria rosa. La priorità indicata da Ruben Amorim è quella di trovare un centrocampista offensivo mancino, possibilmente giovane e con ampi margini di crescita, da utilizzare sulla trequarti.

Juventus, Carnevali avvisa: “Non è finita qui”. Reijnders resta un’idea, Kessié troppo caro

Tra i profili monitorati da tempo c'è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al-Ahli e sta valutando le possibili destinazioni per il prosieguo della carriera.

L'ex Atalanta e Milan conosce bene l'interesse della Juventus e non avrebbe chiuso alla possibilità di tornare a giocare in Serie A.

Il principale ostacolo, però, è rappresentato dall'aspetto economico. In Arabia Saudita Kessié era arrivato a percepire circa 14 milioni di euro a stagione e, al momento, non sarebbe ancora stata trovata un'intesa sulle cifre. Per questo motivo Carnevali e Ricky Massara continuano a guardarsi intorno alla ricerca di occasioni che possano diventare concrete da qui alla fine di agosto.

Tra i nomi che continuano a essere accostati ai bianconeri c'è anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è un profilo particolarmente apprezzato da Spalletti e dalla dirigenza juventina, ma la situazione al Manchester City potrebbe influenzarne il futuro.

Per finanziare nuovi innesti, anche Francisco Conceição potrebbe finire tra i giocatori sacrificabili. Il futuro dell'esterno portoghese resta infatti legato alle strategie della Juventus e alle eventuali offerte che potrebbero arrivare durante il mercato estivo.

Portare Reijnders a Torino con un trasferimento definitivo sarebbe un'operazione particolarmente onerosa. Il Manchester City lo ha acquistato nell'estate 2025 dal Milan per 57,7 milioni di euro, cifra che attraverso i bonus può arrivare fino a circa 70 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino a giugno 2030 e percepisce uno stipendio vicino ai 7 milioni di euro netti all'anno.

Al 30 giugno 2026, il suo valore residuo a bilancio si aggira intorno ai 46 milioni di euro.

Una cifra che rende complicato immaginare, almeno nell'immediato, un investimento a titolo definitivo da parte della Juventus.

Per questo motivo, una formula alternativa potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato intorno ai 35 milioni di euro. Una soluzione meno pesante per le casse bianconere e che permetterebbe alla Juventus di prendere tempo prima di decidere se trasformare l'operazione in un acquisto definitivo.

Napoli, Manna accelera: Badiashile e Favasuli nel mirino per Allegri

Il nome di Badiashile sarebbe quello più caldo per il reparto arretrato. Il centrale francese classe 2001, mancino di piede e attualmente in uscita dal Chelsea, rappresenterebbe una soluzione ideale per fronteggiare l'assenza di Alessandro Buongiorno e le condizioni fisiche non ottimali di Sam Beukema.

I contatti con il giocatore sarebbero già a buon punto e il Napoli avrebbe incassato la disponibilità del difensore. Resta invece da trovare l'accordo con il Chelsea, che preferirebbe monetizzare attraverso una cessione definitiva. Gli azzurri, al contrario, starebbero spingendo per un prestito con diritto di riscatto.

Parallelamente, Manna continua a lavorare anche per Costantino Favasuli. Il terzino destro classe 2004, reduce dall'esperienza al Catanzaro e nel giro della Nazionale Under 21, è valutato circa 7 milioni di euro.

L'operazione presenta però una particolarità: il 50% dell'eventuale futura rivendita del giocatore spetterebbe alla Fiorentina. Nonostante questo dettaglio, il Napoli considera Favasuli un investimento interessante e punta a completare entrambe le trattative prima dell'inizio del campionato.

L'obiettivo della società partenopea è mettere a disposizione di Allegri i nuovi acquisti il prima possibile, così da permettere al tecnico di integrarli gradualmente nel nuovo progetto azzurro.

Milan, Amorim vuole un giovane trequartista: spunta Nwaneri. Mastantuono resta sullo sfondo

Tra i profili finiti recentemente sotto osservazione c'è Ethan Nwaneri, classe 2007 anglo-nigeriano di proprietà dell'Arsenal. Il giovane talento è seguito da diversi club europei e anche il Milan avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.

Nwaneri arriva da un'esperienza in prestito al Marsiglia che, almeno dal punto di vista numerico, non ha prodotto risultati particolarmente rilevanti: per lui appena 11 presenze, condite da 2 gol e 1 assist.

Nonostante ciò, il giocatore continua a essere considerato un prospetto interessante e il club rossonero ne sta valutando attentamente il possibile inserimento nella rosa di Amorim.

Un'altra pista che rimane sullo sfondo porta a Franco Mastantuono. Il talento argentino, appena 18enne e in uscita dal Real Madrid, sarebbe stato proposto al Milan oltre che alla Fiorentina.

Il club spagnolo sarebbe orientato verso una soluzione in prestito secco, formula che però non convincerebbe pienamente i rossoneri. Il Milan preferirebbe infatti tutelarsi inserendo nell'operazione un diritto di riscatto, oppure un obbligo di acquisto legato al verificarsi di determinate condizioni.

La ricerca del trequartista, dunque, prosegue: Nwaneri rappresenta una delle nuove idee valutate dalla dirigenza, mentre Mastantuono resta una possibilità da tenere monitorata in attesa di capire come evolveranno le rispettive trattative.